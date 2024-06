House of the Dragon 2: episodio 1, la spiegazione del finale: La brutale storia di Blood and Cheese

Il successo della Stagione 1 di House of the Dragon ha suscitato una grande attesa per la Stagione 2. Da quando la prima stagione si è conclusa, i fan hanno discusso su cosa accadrà nella nuova stagione che è finalmente arrivata. Essendo il prequel di Game of Thrones, le aspettative sono alte e con un’eredità di improvvisi e sanguinosi colpi di scena, House of the Dragon ha molto da essere all’altezza.

Le violente Nozze Rosse di Game of Thrones hanno sorpreso gli spettatori nonostante la reputazione dello show, ma House of the Dragon riuscirà a realizzare un colpo di scena simile? Fortunatamente, lo show è basato su Fire & Blood, il libro storico di George R. R. Martin presente nell’universo, quindi i fan sanno che ci sarà molta violenza nei prossimi episodi. Tuttavia, con documenti storici fittizi scritti nel romanzo da narratori inaffidabili, i creatori devono decidere quale direzione dare alla trama e, naturalmente, trattandosi di un adattamento, le cose sono destinate a cambiare.

Anche se si è giocato con l’età dei personaggi e si sono apportate alcune modifiche, la prima stagione è rimasta per lo più fedele al libro (o il più vicino possibile con diverse versioni della storia nello stesso libro). Anche se ci saranno sicuramente delle variazioni, i fan attendono con ansia alcuni punti della trama di Fire & Blood, temendo che vengano modificati o dimenticati per la serie.

Un evento di particolare interesse per i fan è il cosiddetto Blood and Cheese. Per gli addetti ai lavori, sia le aspettative che i timori erano alti in vista della seconda stagione. Ma i fan che non hanno letto il libro o che hanno dimenticato i dettagli più brutali potrebbero essere rimasti spiazzati dai tragici eventi di Blood and Cheese alla fine del primo episodio della seconda stagione.

Chi sono Blood e Cheese e perché hanno ucciso Jaehaerys nella “Casa del Drago”?

Nella seconda stagione, Rhaenyra (Emma D’Arcy) annuncia di volere la morte di Aemond (Ewan Mitchell) come punizione per la morte di Lucerys (Elliot Grihault), ma il cavaliere di Vhagar non è un bersaglio facile. Nel tentativo di sostenere la guerra della moglie (e di liberare i suoi nemici dal drago più temibile), Daemon (Matt Smith) organizza un attentato contro Aemond. Dopo aver incontrato e imprigionato Mysaria (Sonoya Mizuno), Daemon fa uno scambio con lei: libertà in cambio di informazioni.

Lei gli parla di una guardia dal mantello d’oro che odia gli Hightower e di un acchiapparatti che ha bisogno di soldi per pagare i suoi debiti. I nomi di questi personaggi non vengono forniti, ma sono accreditati come Blood (Sam C. Wilson) e Cheese (Mark Stobbart). Daemon si intrufola in città e li corrompe per uccidere Aemond, sfruttando le conoscenze dell’acchiapparatti sui tunnel del castello. Ma c’è un piccolo problema: l’acchiapparatti non sa come navigare nei livelli superiori del castello, dove vive la famiglia. Arrivati a questo punto della missione, gli assassini sono ciechi e vagano per il castello fino a quando non incontrano Helaena (Phia Saban) nella nursery con i suoi due figli gemelli, Jaehaerys e Jaehaera.

Per portare a termine il loro compito, gli assassini decidono che la testa del figlio del re soddisferà la richiesta di Daemon di “un figlio per un figlio”, quindi cambiano il loro obiettivo. Ma il giovane principe assomiglia troppo a sua sorella. Tenendo Helaena sotto la minaccia di un coltello, la costringono a identificare Jaehaerys. Helaena indica uno dei bambini e, mentre gli intrusi gli prendono la testa, Helaena sgattaiola via con l’altro, fuggendo nella stanza della madre, dove scopre Alicent e Criston Cole (Fabien Frankel) che fanno sesso. Helaena si rintana in un angolo con la figlia e l’episodio lascia la madre ancora intenta a elaborare il suo dolore. Dato che Blood and Cheese ha un solo morto, potrebbe essere meno cruento delle numerose battaglie che la Danza dei Draghi includerà, ma il tormento di Helaena e l’omicidio di un bambino piccolo lo rendono più oscuro di qualsiasi altro episodio della serie.

Gli eventi di Blood and Cheese sono ancora più oscuri in Fire & Blood

House of the Dragon apporta certamente alcune modifiche alla versione del libro di Blood and Cheese, ma mantiene la natura devastante del crimine. È importante riconoscere che Fuoco e sangue è scritto come diversi resoconti storici, il che gli dà il beneficio del senno di poi nella sua storia. Il libro spiega che quando Daemon viene a sapere della morte di Luke, pianifica la vendetta di “un figlio per un figlio”.

Invece di concentrarsi su Aemond, il vero colpevole, sembra dare la colpa della morte di Luke ad Aegon (Tom Glynn-Carney), il re dei Verdi. Tuttavia, questo potrebbe essere dovuto al fatto che il narratore sa cosa è realmente accaduto piuttosto che all’esatto messaggio inviato da Daemon. In ogni caso, la scelta dello show di concentrare la rabbia di Daemon su Aemond ha un senso più logico.

Naturalmente, Daemon non è in grado di portare un esercito al castello, quindi sceglie un metodo di vendetta più sottile. Nel libro Daemon comunica a Rhaenyra che sta tramando per vendicare suo figlio, mentre nello spettacolo agisce in segreto. Ma in entrambe le versioni, Daemon impiega due assassini di basso rango per questo compito. I loro nomi sono andati perduti nel tempo, ma vengono chiamati Blood and Cheese, ispirando il nome di questa tragedia. Cheese è un acchiapparatti di Approdo del Re che conosce i passaggi, come nella serie, ma in Fuoco e sangue, mentre Sangue è un macellaio ed ex sergente della Guardia cittadina caduto in disgrazia, noto per essere capace di grande violenza, non il mantello d’oro amaro della serie. Tuttavia, le loro abilità uniche li rendono la scelta perfetta per il nefasto piano di Daemon.

Blood and Cheese non si tirano indietro all’idea di uccidere un membro della famiglia reale. Anzi, si impegnano a rendere il tutto il più oscuro possibile, dando vita a una storia ancora più cupa di quanto accade in House of the Dragon. Cheese li fa entrare nel castello senza essere scoperti e sono in grado di seguire lo schema della regina. Ogni sera, Helaena porta i suoi tre figli, Jaehaerys, Jaehaera e Maelor, a far visita alla loro nonna, Alicent. Consapevoli di ciò, Blood and Cheese si nascondono nella stanza di Alicent, uccidendo la cameriera e imprigionando la regina vedova fino all’arrivo di Helaena e dei suoi figli.

Uccidono la guardia di Helaena e bloccano l’uscita prima di dire a Helaena di scegliere quale dei suoi figli uccidere come punizione per la morte di Luke, sottoponendo la povera regina a torture psicologiche prima di dare inizio alla cruenta vendetta. Helaena offre la propria vita, ma loro rifiutano, insistendo che deve essere un figlio maschio e minacciando che se si rifiuta di scegliere, violenteranno sua figlia e poi uccideranno tutti e tre i bambini.

Non avendo altra scelta, Helaena è costretta a scegliere tra i suoi due figli. La scelta ricade sul figlio più piccolo, Maelor, che a due anni non capisce ancora bene cosa stia succedendo. Ma il tormento di Blood and Cheese non finisce qui. Si assicurano di dire chiaramente a Maelor che sua madre ha scelto lui per morire, prima di voltarsi e uccidere invece Jaehaerys. Senza causare ulteriori danni fisici alla famiglia reale, se ne vanno, portando con sé la testa di Jaehaerys come prova che la loro missione è riuscita.

Dopo la morte inutilmente violenta del figlio ed erede di Aegon, ogni fazione ha un interesse personale nella guerra, che diventa una questione di vendetta oltre che di potere. Sebbene La casa del drago cambi l’obiettivo iniziale e elimini il figlio minore di Helaena (che non è mai apparso nella serie nonostante sia stato citato nella sequenza di apertura della stagione 1), la storia è comunque simile.

Blood and Cheese è però meno sadico, in quanto richiede che Helaena identifichi quale sia il figlio più giovane piuttosto che cercare di costringerla a scegliere quello che le piace di più. Tuttavia, il risultato è lo stesso, perché Helaena sa che qualsiasi bambino indichi morirà. Entrambe le versioni rendono l’inutile spargimento di sangue una tragedia tutt’altro che conclusa, anche dopo che il pericolo è passato.

Quali sono le ripercussioni di Blood and Cheese?

Al di là della morte di Jaehaerys, Blood and Cheese lascia un impatto duraturo su tutte le persone coinvolte. Anche se il risultato nella Casa del Drago non è ancora stato rivelato, cambierà sicuramente Helaena e il giovane bambino che ha perso il suo gemello. Cambia anche la successione dei Verdi, rendendo Aemond l’erede, dato che Aegon non ha altri figli. Naturalmente, nel libro ci sono altre informazioni sull’impatto duraturo di Blood and Cheese. Maelor diventa erede al trono, ma è costretto a convivere con la consapevolezza che sua madre lo ha scelto per morire.

Jaehaera è traumatizzata dopo aver assistito all’omicidio del fratello gemello. Helaena non può sopportare di guardare Maelor a causa della scelta che è stata costretta a fare e cade in una profonda depressione. Dopo molte altre perdite, Helaena si uccide. Si diffonde la voce che sia stata uccisa, portando i piccoli abitanti a rivoltarsi contro Rhaenyra, chiedendo giustizia per Helaena e i suoi figli. Blood and Cheese è il primo evento per il quale i piccoli abitanti vogliono giustizia.

Ma il risultato più immediato è quello di rendere i Verdi più astiosi nei confronti dei Neri. La guerra è diventata personale per Rhaenyra con la morte di Luke, e lo stesso vale per Aegon e la sua famiglia dopo l’omicidio di Jaehaerys. I trailer hanno già mostrato la nuova determinazione di Aegon nella guerra, probabilmente stimolata da questi eventi. Come Rhaenyra, Aegon reagisce alla distruzione della sua famiglia con maggiore violenza, inasprendo la guerra. La tragedia si ripercuote sulla famiglia.

Sebbene il franchise non sia nuovo a morti violente, Blood and Cheese raggiunge un nuovo livello, anche per il franchise notoriamente oscuro. House of the Dragon ha apportato alcune piccole modifiche alla storia, tagliando le torture psicologiche estreme, ma Blood and Cheese è stato comunque orribile da guardare (e da ascoltare). Anche con una manciata di modifiche, Blood and Cheese è un momento orribile e straziante, come dovrebbe essere. La parte raccapricciante del ballo è fondamentale per la storia. È solo uno dei tanti shock che si verificheranno nella seconda stagione, ma rimane il più importante. Essendo l’evento più significativo della première, Blood and Cheese stabilisce il tono della nuova stagione e dell’intera sanguinosa guerra che verrà.

House of Dragon – stagione 2 in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme: