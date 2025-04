House Of The Dragon – stagione 3: foto dal set mostra il ritorno di un personaggio chiave in vista di un’importante battaglia

In vista di una grande battaglia nella terza stagione di House of the Dragon, una delle star principali sta anticipando il suo ruolo nella prossima stagione. Dopo che la seconda stagione di House of the Dragon si è conclusa con la fuga di re Aegon da Approdo del Re, i prossimi episodi sono destinati a ridefinire completamente il futuro di Westeros, mentre i Neri iniziano a muoversi sulla città. Anche il principe Aemond e i Verdi stanno cercando di riprendere il mare dalla Casa Velaryon, anche a costo di migliaia di vite. Con così tante battaglie all’orizzonte, la terza stagione dovrebbe essere assolutamente devastante per Westeros.

In un nuovo post su Twitter/X, l’attore Abubakar Salim (Alyn di Hull) sta già anticipando i prossimi scontri. Il suo post ha rivelato un’immagine di Salim che indossa un’armatura completa, con il sigillo dei Velaryon al centro del petto. Date un’occhiata al suo post qui sotto:

Salim ha commentato il post in modo succinto, descrivendolo solo con la parola “Yup” e un’immagine di un pugno che colpisce il mare e un’ancora in attesa. L’armatura sembra piuttosto vecchia, dato che il sigillo dei Velaryon è un po’ graffiato e rovinato dal tempo.

Cosa significa il post di Salim per House of the Dragon

Alyn è pronto a combattere nella battaglia del Gullet

La terza stagione di House of the Dragon includerà la battaglia del Gullet, un sanguinoso scontro navale che vedrà la distruzione di intere flotte di navi. La battaglia coinvolgerà diversi draghi, dozzine di navi e migliaia di vite perse in nome dei Velaryon e dei Targaryen. Sebbene Alyn non abbia rivendicato un drago, sarà fortemente coinvolto nella battaglia, poiché è “sale e mare”, proprio come il suo padre illegittimo, Corlys Velaryon. Alyn sembra essere sulla strada per rivendicare la Casa Velaryon per sé, quindi questa battaglia potrebbe dargli una legittimità significativa, se sopravviverà.

Alyn è stato introdotto nella stagione 2, episodio 1, “Un figlio per un figlio”.

Alyn ha già indossato abiti della Casa Velaryon, poiché è al servizio della Casa, quindi non è necessariamente sorprendente che indossi il sigillo. Tuttavia, è un segno che rimane fedele alla sua famiglia, anche se rifiuta di riconoscere la sua discendenza e i privilegi che essa può garantire. Anche i post emoji di Salim sono un indizio sul futuro di Alyn, poiché il pugno è legato al soprannome di Alyn: Alyn Oakenfist. Dato che Alyn combatterà nella terza stagione di House of the Dragon, potrebbe benissimo guadagnarsi quel nome in questi episodi.