Human Target: i DC Studios stanno sviluppando un progetto basato sui fumetti di Tom King

Con James Gunn alla guida dei DC Studios, ci aspettiamo che un numero molto maggiore di personaggi poco noti dei fumetti abbia la possibilità di brillare nel nuovo DCU. Questo è uno degli aspetti più entusiasmanti per i fan e, se una nuova indiscrezione condivisa da FilmFront venisse confermata, uno di questi sarebbe pronto a fare il suo debutto. Sarebbe infatti in fase di sviluppo anche una serie TV su Human Target.

Lo scrittore di fumetti Tom King (che sta lavorando anche a Lanterns e ha ispirato Supergirl: Woman of Tomorrow con la sua serie omonima) starebbe lavorando al progetto dall’inizio del 2024. Egli sarebbe infatti lo sceneggiatore principale di Human Target e si dice che sia in corso la ricerca di uno showrunner e di un protagonista. Come ci si potrebbe aspettare, Gunn e Peter Safran svolgerebbe il ruolo di produttori esecutivi per questo progetto.

Il personaggio è in realtà stato già adattato per un’opera audiovisiva. La Warner Bros. ha infatti lanciato una serie televisiva su Human Target nel 2010 con Mark Valley nel ruolo del protagonista Christopher Chance. La serie è andata in onda per due stagioni – per un totale di 25 episodi – su Fox, mentre Wil Traval ha interpretato il personaggio in un episodio di Arrow del 2016. Molto prima di entrambi, Rick Springfield ha interpretato Chance in una serie televisiva del 1992. Se questo nuovo rumor venisse confermato, sarebbe piuttosto sorprendente vedere gli studi DC tornare a questo particolare personaggio, ma probabilmente è passato abbastanza tempo per vedere Human Target di nuovo in live action. Ad aiutare le cose c’è il fatto che si tratta di un altro personaggio che King ha reinventato negli ultimi anni e che potrebbe quindi facilmente affacciarsi sul piccolo schermo.

Di cosa parla Human Target?

Len Wein e Carmine Infantino hanno creato il personaggio in Action Comics #419 del 1972. Il Human Target originale, Christopher Chance, è un maestro dell’imitazione e una guardia del corpo che assume l’identità di persone destinate all’assassinio. Ecco la descrizione ufficiale del suo fumetto che, presumibilmente, servirà da base per lo show:

Christopher Chance ha 12 giorni per risolvere il suo stesso omicidio! Lo scrittore superstar Tom King e l’acclamato artista Greg Smallwood collaborano per un nuovo esame noir di un personaggio classico della DC!

Christopher Chance si è guadagnato da vivere diventando un bersaglio umano: un uomo assunto per travestirsi da cliente e invitare aspiranti assassini a tentare il suo omicidio. Ha avuto una carriera notevole fino all’ultimo caso in cui ha protetto Lex Luthor, quando le cose sono andate storte.

Un attentato che Chance non aveva previsto lo rende vulnerabile e lo lascia a cercare di risolvere il suo stesso omicidio. Ha 12 giorni per scoprire chi nell’Universo DC odiava Luthor al punto da volerlo morto con un veleno ad azione lenta. E i primi sospettati sono… la Justice League International?

Human Target è una storia hard-boiled e grintosa nella vena dei classici noir polizieschi, raccontata dai creatori di bestseller e acclamati dalla critica Tom King e Greg Smallwood!