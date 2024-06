Deadpool & Wolverine: nuove immagini mostrano un Logan malconcio, Dogpool e un cameo da X-Men

Dopo la rivelazione della copertina della scorsa settimana, Total Film ha condiviso una manciata di nuove foto di Deadpool & Wolverine in vista dell’uscita nelle sale il prossimo luglio. La prima mostra i personaggi del titolo circondati dai Vairanti potati del Vuoto e, se guardate bene, vedrete che tra loro c’è anche il cattivo degli X-Men, Toad. Non possiamo ancora dire con certezza chi lo interpreti, ma questa versione sembra essere basata sul mutante interpretato da Ray Park nei primi anni 2000. Poi c’è un Wolverine danneggiato dalla battaglia e, a questo punto del film, ha ancora le maniche.

Infine, vediamo un Logan smascherato e Wade Wilson, con quest’ultimo che si gode le attenzioni della sua variante canina, Dogpool. Questo sembra provenire dai reshoot che si sono svolti all’inizio dell’anno. Ryan Reynolds aveva originariamente proposto Deadpool & Wolverine come una storia “Rashomon” sui personaggi del titolo che si imbarcano in un’avventura che sarebbe stata raccontata da tre prospettive completamente diverse. Secondo l’attore, “era un modo per fare un film su larga scala in modo molto piccolo“.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, tuttavia, non era d’accordo. “La verità è che non ero ancora sicuro di come incorporare Deadpool. Stavo pensando a come portare i mutanti e gli X-Men all’interno del MCU, e ho pensato che doveva essere qualcosa di più di una semplice interpretazione. Ma la verità è che Ryan è una macchina da idee. Quindi può avermi proposto questo, ma anche altri 25 pensieri e idee“. Alla fine, la versione multiversale di Deadpool & Wolverine ha preso forma e ora potete dare un’occhiata a ciò che verrà nel post X qui sotto.

In the new issue, Reynolds, Jackman, director Shawn Levy and more tell us all about the superhero event of the year.

See all of our exclusive images of #DeadpoolAndWolverine below, which also feature Wolverine ready for action, and the mighty Dogpool. pic.twitter.com/mY6JnpoLAk

— Total Film (@totalfilm) June 17, 2024