The Acolyte: i troll stanno accidentalmente bombardando di recensioni un film del 2008 con lo stesso nome su Rotten Tomatoes

Nel momento in cui scriviamo, The Acolyte (qui la recensione) si trova a un “Certified Fresh” dell’84% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, questa percentuale si basa sui verdetti dei critici, non dei fan. I due numeri differiscono spesso, ma il 16% in questo caso è un punteggio incredibilmente basso per una serie che ha ricevuto altre lodi. È evidente che c’è stato un certo bombardamento di recensioni negative da parte dei cosidetti “troll di internet” e l’opinione prevalente è che si tratti di una risposta al cast variegato e prevalentemente femminile di The Acolyte.

Alcuni non apprezzano legittimamente la serie, come è loro diritto, ma il segno più evidente che la maggior parte delle recensioni non sono vere è stato offerto da quegli stessi “fan” di Star Wars che nella fretta di sfogare il proprio odio hanno sbagliato obiettivo. Si è infatti scoperto che alcuni di questi “troll di internet” stanno inserendo numerose recensioni negative nella scheda di un film del 2008 chiamato Acolytes, confondendolo dunque con la serie di Star Wars. Non sorprende poi che il terzo episodio abbia portato a un aumento delle recensioni negative da parte di questi utenti perché presenta personaggi omosessuali e una nuova interpretazione della storia di Star Wars.