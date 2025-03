Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere: Hudson Thames chiarisce i commenti “Woke”

Hudson Thames, che presta la voce a Peter Parker nella serie animata Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, ha affrontato le reazioni negative ricevute per i commenti rilasciati durante un’intervista durante la première della serie su Disney+.

Ecco cosa ha detto Thames a Collider a gennaio quando gli è stato chiesto cosa pensasse della serie che introduceva una versione nera di Norman Osborn e metteva in luce personaggi diversi come Lonnie Lincoln, Nico Minoru e Pearl Pangan: “Ho pensato che fosse fantastico. Voglio dire, la mia più grande paura era che sarebbe stato fastidioso e intelligente, e non lo è stato, e ho pensato, ‘Sì, è fantastico, è così ben scritto’, come se sembrasse reale. Sono il più grande di cinque ragazzi, quindi mi sento come se sapessi cosa sta succedendo nelle loro vite e al liceo, e mi è sembrato che rendesse giustizia a tutto questo”.

Vale la pena notare che Hudson Thames non ha effettivamente definito lo show “woke”… ha semplicemente detto di essere contento che non sia sembrato “woke”. Come ci si potrebbe aspettare, questa intervista ha causato un bel po’ di commenti negativi per Thames, e l’attore sta ora cercando di chiarire i suoi commenti.

“Quindi, ovviamente, qualcosa che ho detto è stato scelto apposta e utilizzato essenzialmente senza contesto solo per creare un po’ di dramma”, racconta a Straw Hat Goofy. “Stavamo parlando di quel breve periodo di tempo prima che lo show uscisse, e ho notato che molti commenti online che ricevevo, erano persone nervose o preoccupate che lo show stesse usando argomenti di diversità e uguaglianza in modo non autentico o disonesto”.

“Mi ha messo sulla difensiva, come se volessi in un certo senso difendere un po’ il nostro show”, ha continuato. “È stata una scelta di parole davvero pessima. Quello che volevo dire è che il nostro show non deve fare questo, non deve fare scherzi. Jeff [Trammell] ha fatto un lavoro così brillante, secondo me, nello scrivere ciò che sapeva. L’uguaglianza e la diversità erano già integrate nella storia che ha scritto, e niente sembrava forzato, suppongo, quindi stavo solo cercando di complimentarmi con la grazia con cui tutto ciò si svolge nello show, e ironicamente, è ciò che mi ha attratto così tanto dello show in primo luogo.”

La trama e il cast vocale di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere

Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere segue Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le radici del personaggio nei fumetti. Nella versione originale, il ricco cast vocale comprende Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox. Head writer è Jeff Trammell e Mel Zwyer è il supervising director. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Trammell sono gli executive producer.