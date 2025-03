Biancaneve: Disney non permetterà alla stampa di partecipare alla première

Il remake di Biancaneve della Disney arriverà nei cinema tra poco più di una settimana, ma il film non riceverà il tipico trattamento da red carpet. Secondo Variety, mentre ci sarà una festa di pre-evento e una proiezione all’El Capitan Theatre con le star Rachel Zegler e Gal Gadot, nessun membro della stampa è stato invitato ad assistere alla première. Ciò significa niente interviste e, forse la cosa più importante per la Disney, niente domande imbarazzanti. Il piano è che la copertura sia “limitata ai fotografi e alla troupe“.

Sembra che questo sorprendente cambiamento sia il risultato delle “controversie” che circondano Biancaneve. Per cominciare, c’è il fatto che un’attrice latina interpreterà il personaggio del titolo, una decisione che ha incontrato reazioni negative fin dall’inizio. Zegler, che ovviamente non meritava nessuno degli abusi razzisti che ha subito, non è riuscita a conquistare i fan definendo il film d’animazione del 1937 “datato” prima di paragonare il Principe Azzurro a uno “stalker“. Sono seguite altre reazioni negative e la Disney ha cambiato rotta durante le estese riprese mirate ad allineare il film al cartone animato originale (di conseguenza, i sette nani sono tornati e ora sono in CGI).

Le controversie si estendono anche all’attrice della Regina Cattiva Gal Gadot; mentre Zegler ha promosso la “Palestina libera” sui social media, la sua co-protagonista israeliana è diventata una sostenitrice schietta del suo paese d’origine. È una questione spinosa e divisiva e su cui molti giornalisti vorrebbero probabilmente interrogarla. Tornando a Zegler, non è passato molto tempo da quando è stata costretta a scusarsi dopo aver fatto delle osservazioni sulla decisione del popolo americano di rieleggere Donald Trump come Presidente.

Tutto quello che sappiamo su Biancaneve

Biancaneve è diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, da una sceneggiatura della regista di Barbie, Greta Gerwig e della drammaturga Erin Cressida Wilson. Il film dovrebbe ampliare la storia del classico d’animazione del 1937. Il film conterrà nuove canzoni di Benj Pasek e Justin Paul (La La Land e The Greatest Showman) e vedrà anche la star di Wonder Woman, Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva. Gli attori per la maggior parte dei sette “nani” non sono stati annunciati, ma sappiamo che Martin Klebba, che ha partecipato a tutti i film dei Pirati dei Caraibi, interpreterà Brontolo.

È stato inoltre confermato che il film includerà una versione più giovane di Biancaneve, il che suggerisce che avremo una sorta di scene di flashback che approfondiranno le origini del personaggio principale.

L’uscita di Biancaneve nelle sale è prevista per il 21 marzo 2025.