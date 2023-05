- Pubblicità -

In Spider-Man: Homecoming, abbiamo appreso che Tony Stark aveva deciso di vendere Avengers Tower. Per anni, le voci si sono susseguite su chi fosse diventato il nuovo proprietario dell’iconico edificio. Tra chi sosteneva che fosse stato acquistato da The Kingpin o. da una variante di Kang il conquistatore o addirittura, la squadra dei Fantastici Quattro avrebbe ereditato il quartiere generale. Ebbene oggi apprendiamo da alcune voci che la prossima serie Ironheart rivelerà tutto.

Quella serie metterà la magia contro la scienza quando Riri Williams combatterà The Hood, e in precedenza abbiamo sentito dire che Mephisto sarà anche nella serie Disney. Questo potrebbe suggerire che sarà proprio “il diavolo” uno dei più probabili proprietario della torre, dato che Mephisto lo è stato in un arco narrativo dei fumetti molto noto. Secondo le fonti la sua controparte umana ha acquistato l’edificio da Iron Man durante gli eventi di Spider-man: Homecoming e si pensa che sia affascinato dalla tecnologia. Non sappiamo perché, ma quale modo migliore ci sarebbe per provocare il caos e acquisire anime piuttosto che stringere accordi con titani dell’industria disposti a tutto per avere successo e trovare ricchezze?

Le fonti proseguono aggiungendo che “il personaggio di Mephisto nel prossimo spettacolo di Ironheart sarà principalmente un umanoide, un individuo in abbigliamento da lavoro, con la sua forma demoniaca che appare solo in alcune parti della serie tv”. Per quanto riguarda chi lo interpreterà, si dice che Sacha Baron Cohen sia stato scelto per il ruolo.

Con così tante storyline in corso nell’MCU in questo momento tra le macchinazioni di The Kingpin che abbiamo avuto modo di captare dal set di Daredevil, il tentativo di Val di creare i propri Vendicatori con i fulmini e la follia del Multiversal ancora in atto, non siamo sicuri di dove si inserisca la storia che vedrà protagonista Mephisto. Tuttavia, siamo sicuri che c’è spazio e che i fan sono pronto per conoscere finalmente questo importante personaggio, almeno in questo angolo di questo mondo condiviso. Non ci resta che aspettare ulteriori notizie sulla serie Ironheart. Sam Bailey (Brown Girls) e Angely Barnes (Mythic Quest) sono stati recentemente ingaggiati come i registi di Ironheart e, secondo quanto riferito, sono stati arruolati per dirigere almeno un episodio a testa. Il regista di Black Panther: Wakanda Forever Ryan Coogler sarà il produttore esecutivo tramite la sua società di produzione Proximity.