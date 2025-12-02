IT: Welcome To Derry, le vere origini umane di Pennywise svelate nel trailer dell’episodio 7

Il trailer dell’episodio 7 di IT: Welcome to Derry svela le origini del cattivo principale della serie. La serie horror della HBO amplia i capitoli intermedi del romanzo originale ambientati nel mondo dell’amato universo di IT di Stephen King. Trasportando il pubblico indietro al 1962, la serie racconta gli eventi che hanno luogo a Derry prima del popolare romanzo e dei suoi adattamenti cinematografici.

In questo periodo, IT continua a tormentare gli incubi dei bambini sotto forma di Pennywise, il clown danzante. Questa volta, attraverso il cast che include Matilda Lawler, Clara Stack, Amanda Christine e Blake Cameron James. Bill Skarsgård riprende il ruolo di Pennywise, il clown assassino per cui l’IP è famoso.

HBO Max ha ora rivelato il trailer dell’episodio 7 di IT: Welcome to Derry. Sebbene il trailer sia breve, chiarisce che il prossimo episodio approfondirà ancora di più il passato di Pennywise rispetto agli episodi precedenti. Guarda il trailer qui sotto:

Nello specifico, questi flashback mostrano Bob Gray, l’umano Pennywise che IT imita in seguito, e viene persino presentato al pubblico del luna park come “il clown danzante”. Il montaggio incrociato mostra una serie di immagini, tra cui un Dick Hallorann dall’aria angosciata, una folla inferocita e una versione giovane e anziana del clown.

IT: Welcome to Derry ha usato Pennywise con molta cautela finora. La rivelazione del clown nella serie ha richiesto molto tempo e il personaggio sembrava non apparire fino a quando non è stato intravisto nell’ombra e in una foto alla fine dell’episodio 3.

L’episodio 4 ha mostrato un po’ di più di IT, anche se l’episodio nel suo complesso ha approfondito la storia di Derry e l’entità malvagia e meno la classica forma del clown. È stato solo nell’episodio 5 di Welcome to Derry che il pubblico ha potuto vedere Skarsgård nel suo ritorno al ruolo.

Il trailer rivela che la serie sta recuperando il tempo perduto. Dopo aver evitato Pennywise, l’episodio 7 dedicherà del tempo allo schermo per approfondire la storia di Pennywise e il suo coinvolgimento a Derry.

Il trailer sottolinea anche Dick Hallorann, una figura di crescente importanza in Welcome to Derry. Dick Hallorann è nato come personaggio nel romanzo di King The Shining. Come Danny Torrance, Dick poteva “brillare”, possedendo poteri mistici che gli permettevano di vedere gli eventi prima che accadessero.

Il ruolo ampliato di Hallorann in IT: Welcome to Derry rende la serie profondamente legata all’universo di King in un modo che i film di IT non sono. Inserendo Dick in un episodio incentrato sul passato di Pennywise, la serie può creare una trama più creativa mentre la stagione volge al termine.