Kurt Russell nel cast di The Madison, spin-off di Yellostone

Kurt Russell attore
Kurt Russell alla prima stagione di "Monarch: Legacy Of Monsters" - Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Il debutto di Kurt Russell nella serie Yellowstone in The Madison è stato ufficialmente confermato. The Madison è uno spin-off di prossima uscita con Michelle Pfeiffer, e già mesi fa si vociferava che Russell fosse coinvolto nel progetto. La serie dovrebbe debuttare nel 2026, probabilmente nella prima metà dell’anno.

Deadline ha riportato che Kurt Russell si unirà al cast di The Madison come personaggio fisso. Si tratta di una notizia importante per il titolo, che è già stato rinnovato dalla Paramount prima della sua prima stagione. Si unisce alla Pfeiffer, oltre che alle star Matthew Fox, Elle Chapman, Patrick J. Adams e altri.

Cosa significa il casting di Kurt Russell in The Madison

Prima che il pubblico si entusiasmi troppo per il casting di Kurt Russell, c’è un dettaglio importante che è stato tralasciato nella notizia. Al momento, la prima stagione di The Madison ha già terminato le riprese a gennaio ed è in fase di post-produzione, il che significa che la serie potrebbe essere rilasciata piuttosto presto.

Ciò significa che Kurt Russell difficilmente apparirà nella prima stagione, a meno che non decidano di girare scene aggiuntive per lui. Il suo arrivo avverrà probabilmente nella seconda stagione di The Madison, che è già in fase di sviluppo e le cui riprese inizieranno questo autunno, prima dell’uscita della prima stagione.

Taylor Sheridan e Paramount+ sono piuttosto riservati sui loro piani di sviluppo, con numerosi spin-off di Yellowstone in fase di sviluppo, la tempistica di uscita del franchise non è del tutto chiara. Anche se non mi sorprenderebbe se Kurt Russell facesse una breve apparizione nella prima stagione, è dubbio che abbia partecipato in segreto alle riprese della prima stagione.

Tuttavia, il ruolo di Kurt Russell nella seconda stagione di The Madison sarà una grande attrazione per la serie, poiché continua la serie di show di Sheridan guidati da star del cinema veterane. Kevin Costner, Harrison Ford, Billy Bob Thornton e ora Kurt Russell. È un cast eccellente.

