Star Wars: Jodie Comer sarebbe in trattativa per affiancare Ryan Gosling nel misterioso film di Shawn Levy

Il film Star Wars senza titolo del regista di Deadpool e Wolverine Shawn Levy ha fatto un balzo in avanti nell’iperspazio con il casting di Ryan Gosling (Drive, Barbie) nel ruolo principale a gennaio, e ora abbiamo notizie su chi potrebbe unirsi a lui come protagonista femminile del progetto.

Secondo lo scoop MTTSH, Jodie Comer (28 anni dopo, Killing Eve, The Bikeriders) è in trattative per un ruolo non divulgato.

Come i fan sapranno senza dubbio, Comer ha già fatto un viaggio nella galassia lontana lontana nei panni della madre biologica di Rey (Daisy Ridley) in Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Comer ha fatto solo una brevissima apparizione in una scena di flashback, mentre diceva addio a sua figlia su Jakku prima di essere giustiziata dagli agenti dell’Imperatore Palpatine.

Comer ha già lavorato con Levy in Free Guy. A quanto pare, il film avrà un budget notevolmente inferiore rispetto ai precedenti film dell’era Disney ed è descritto come una storia più contenuta. Si dice anche che il protagonista senza nome di Gosling sia accompagnato da un personaggio più giovane che è un Padawan Jedi.

Ciò ha portato a ipotizzare che il film possa essere ambientato in un’epoca in cui i Jedi erano ancora attivi (probabilmente prima degli eventi de Una nuova speranza), ma Kathleen Kennedy della Lucasfilm ha confermato che in realtà sarà una storia post-L’ascesa di Skywalker.

Levy sta sviluppando la sceneggiatura con Jonathan Tropper (This Is Where I Leave You, The Adam Project) dal 2022, e dovrebbe anche produrre tramite 21 Laps, insieme alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy (anche se per quanto ancora).

I dettagli della trama sono ancora segreti, ma sappiamo su cosa – e su chi – la storia non si concentrerà, poiché è stato confermato che il film sarà un’avventura a sé stante che non è collegata in alcun modo alla Saga di Skywalker.

Shawn Levy nuovo Re Mida della Disney?

Dopo il grande successo di Deadpool e Wolverine, secondo quanto riferito, la Disney considera Levy un regista “da avere e da mantenere”, quindi ci sono buone possibilità che abbia un notevole controllo creativo sul film. Il coinvolgimento di Gosling dovrebbe accelerare il progetto, con la produzione che dovrebbe iniziare nel Regno Unito entro la fine dell’anno.

“Devo dire che l’esperienza di aver creato questa storia mi ha costretto a pensare a questa domanda”, ha detto Levy l’anno scorso quando gli è stato chiesto cosa spera di portare in tavola con il suo viaggio nella Galassia Lontano, Lontano. “Perché i film di Star Wars possono rivisitare la stessa sezione della linea temporale solo un certo numero di volte, e quindi mi ha davvero costretto a farlo, perché non voglio fare un film di Star Wars che sia ridondante rispetto ad altri, né mi interessa farne uno che debba servire a un altro film”.

“Volevo davvero creare qualcosa che mi sembrasse organico, sia nel tono che nei personaggi, quindi penso che ci sia sicuramente la Forza e una connessione con qualcosa di più grande di noi stessi. E il modo in cui questo può renderci potenti, quei temi, combinati con il piacere visivo e la realizzazione dei desideri, questo è Star Wars per me”.

La Lucasfilm ha in cantiere anche il film di Sharmeen Obaid-Chinoy incentrato su Rey, Dawn of the Jedi (probabilmente non il titolo ufficiale) di James Mangold e l’evento crossover “Mandoverse” di Dave Filoni.