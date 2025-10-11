Peacemaker – Stagione 3: James Gunn fornisce un aggiornamento definitivo dopo il finale

Dopo il finale della seconda stagione, James Gunn ha fornito alcuni aggiornamenti sulla terza stagione di Peacemaker e sul futuro della serie nel panorama più ampio del fiorente DCU. La seconda stagione di Peacemaker si è conclusa con Chris Smith intrappolato su Salvation, un pianeta appena introdotto dove Rick Flagg sta imprigionando i metaumani in collaborazione con Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult.

I fan dei fumetti riconosceranno il mondo carcerario dalla miniserie in 7 numeri Salvation, in cui Flagg lavora insieme ad Amanda Waller per intrappolare i metaumani. Questo indica certamente dove potrebbe ipoteticamente andare la terza stagione di Peacemaker, ma sembra che Gunn stia conservando questa storia per un altro progetto.

Parlando con Deadline, Gunn ha spiegato che al momento non ci sono piani per una terza stagione di Peacemaker. Il capo dello studio si concentrerà invece su altre storie del suo universo cinematografico e su come gli eventi del finale della seconda stagione avranno un impatto su di esso. Gunn afferma che è possibile che in futuro ci sia una terza stagione. Fino ad allora, però, Chris Smith sarà un personaggio importante nella DCU. Leggi qui sotto i commenti completi di Gunn:

No, si tratta del DCU più ampio e di altre storie in cui questo avrà luogo proprio ora. Ciò non significa che non ci sarà. Non voglio dire mai mai, ma in questo momento, no, si tratta del futuro del DCU. È un personaggio importante.

Non sorprende che Gunn non si stia concentrando su una terza stagione di Peacemaker al momento. Il regista ha iniziato a lavorare alla serie prima della riorganizzazione del DCU, che lo ha visto assumere la direzione dello studio. Mentre la seconda stagione della serie ha portato Peacemaker e il resto dei personaggi in questo nuovo universo, c’è una storia più ampia a cui Gunn sta lavorando.

I prossimi progetti DCU includono il film Supergirl del 2026, il film sui cattivi di Batman Clayface e il sequel di Superman Man of Tomorrow. Gunn e il co-direttore dello studio Peter Safran stanno attualmente lavorando per dare corpo a questo universo più ampio e, sebbene sia chiaro che Chris Smith di John Cena avrà un ruolo da svolgere, concentrarsi sulla serie HBO è presumibilmente in secondo piano mentre continua il lavoro su un piano più ampio.

Dove appariranno i personaggi di Peacemaker in futuro rimane un mistero, ma Gunn sta già facendo grandi cambiamenti con la sua DCU, riunendo vari personaggi in modi sorprendenti. Solo nel primo film della DCU, Gunn ha introdotto Supergirl, Hawkgirl, Mister Terrific, Guy Gardner e altri.

Fin dall’inizio, il mondo della DCU è molto attivo, il che significa che i personaggi di Peacemaker sono praticamente disponibili per qualsiasi progetto futuro, non importa quanto grande o piccolo.