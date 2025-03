Codice 999: la spiegazione del finale del film

Diretto da John Hillcoat (regista del distopico The Road e del western Lawless), Codice 999 (qui la recensione) è un film drammatico d’azione con un cast corale. Ambientato ad Atlanta, in Georgia, racconta la storia di un gruppo di criminali che si preparano per il loro ultimo incarico per la mafia ebreo-russa, mentre le autorità cercano disperatamente di capire chi sia il responsabile dell’ultima rapina in banca. Grazie alle forti interpretazioni di tutti i membri del cast, il film offre uno sguardo grintoso sul crimine e sulla violenza istituzionale. Il film ha infatti ottenuto recensioni entusiastiche da parte della critica per la sua rappresentazione realistica – a volte persino brutale – della vita di città.

La trama di Codice 999

L’ex Navy Seal Michael Atwood (Chiwetel Ejiofor), Russell Welch (Norman Reedus) e suo fratello Gabe Welch (Aaron Paul) rubano una cassetta di sicurezza da una banca con l’aiuto di due poliziotti corrotti, Marcus Belmont (Anthony Mackie) e Franco Rodriguez (Clifton Collins Jr.). Atwood consegna la cassetta alla mafia ebraico-russa. Contiene prove che possono far uscire il leader del gruppo dai gulag in Russia. Irina (Kate Winslet), la moglie del capo, non dà però a Michael il pagamento promesso.

Al contrario, chiede a Michael e alla sua squadra di fare un altro lavoro, che richiederà loro di entrare in un edificio di proprietà della Sicurezza Nazionale e di rubare altre informazioni su suo marito. Il taglio netto che Michael cerca di dare all’organizzazione di Irina è reso più difficile dal fatto che ha un figlio con sua sorella Elena (Gal Gadot). Notando la riluttanza di Michael nei confronti del secondo lavoro, Irina e suo marito decidono di mandargli un messaggio forte rapendo Russell. I mafiosi lo torturano e lo lasciano quasi morto perché Michael e il resto della banda lo trovino.

Purtroppo, Michael è costretto a porre fine alle sofferenze del suo amico proprio davanti a suo fratello. L’equipaggio si rende conto di doverlo fare se non vuole seguire Russell nella tomba. Franco e Marcus propongono allora di distogliere l’attenzione della polizia uccidendo un agente, in modo da costringere le autorità a emettere un Codice 999. Marcus sceglie come obiettivo il suo nuovo partner, Chris Allen (Casey Affleck). Chris è il nipote di Jeffrey Allen (Woody Harrelson), il detective che si occupa del caso di rapina. Il detective continua a ricordare a Chris che il suo compito principale è tornare a casa sano e salvo ogni sera.

Cosa accade nel finale di Codice 999?

Man mano che il giorno della rapina si avvicina, il comportamento di Gabe diventa sempre più irregolare. Spinto da un acuto senso di colpa, cerca di dire a Chris dei piani contro di lui, ma viene intercettato da Marcus e Franco, che lo picchiano. Irina stringe il cappio intorno al collo di Michael mandando suo figlio a Tel Aviv e avvertendolo di comportarsi bene se vuole rivedere suo figlio. Il giorno dell’operazione, Marcus e Chris si recano in un edificio fatiscente per parlare apparentemente con uno degli informatori di Marcus.

In realtà, quest’ultimo ha orchestrato l’uccisione di Chris da parte di Luis Pinto (Luis Da Silva), un criminale locale che era stato arrestato da Chris in precedenza e che da allora nutre rancore nei suoi confronti. Fortunatamente per Chris, Gabe si presenta sul posto, sperando di raccontargli tutto del piano. Ma Pinto arriva proprio in quel momento e cerca di sparare a Chris, colpendo però Gabe. Mentre giace in fin di vita, arriva Marcus ed entrambi vengono uccisi nella sparatoria che ne segue. Ironia della sorte, con la sua morte Marcus innesca la situazione del Codice 999, spingendo Michael e Franco ad avviare la loro parte dell’operazione.

La rapina e le sue conseguenze

Quando Allen scopre che suo nipote è stato coinvolto in una sparatoria, si precipita sul posto, ignorando la denuncia di una rapina. Quando poi scopre che è stata compiuta dallo stesso gruppo a cui dà la caccia, è già troppo tardi. Michael e Franco dimostrano ancora una volta di essere una squadra efficace. Eseguono il loro piano in modo impeccabile e riescono a fuggire con i file sostanzialmente illesi. Quando Michael incontra Irina, le chiede di fargli vedere suo figlio. Si scopre che la donna ha mentito ancora una volta a Michael.

Irina gli dà i soldi e gli dice di uscire dalla vita di sua sorella e di suo nipote. Prima di andarsene, prende il regalo che aveva comprato per il figlio. Michael aveva messo all’interno del pacco regalo un po’ del materiale esplosivo che lui e Franco avevano usato durante la rapina. Questo esplode mentre Irina e le sue due guardie del corpo si stanno allontanando, uccidendoli tutti e tre. Soddisfatto di essere finalmente riuscito a vendicarsi di Russell, Michael lascia il luogo dell’esplosione con la propria auto.

Tuttavia, la sua felicità è di breve durata. Franco lo uccide nel tentativo di assicurarsi che non si possa risalire a lui e prende i soldi. La polizia era già venuta a conoscenza del coinvolgimento di Gabe e Michael nella prima rapina, rendendo entrambi responsabili di Franco. Mentre la situazione di Gabe si risolve da sola, Franco sa che deve occuparsi personalmente di Michael.

La sparatoria al parcheggio

Come racconta a Michael, Franco uccide anche la ragazza di Dave, temendo che possa fornire una testimonianza incriminante contro di lui. Chris viene a sapere che Marcus aveva pianificato di farlo uccidere. Sia lui che Allen si rendono conto che il quarto rapinatore sconosciuto è ancora in circolazione ed è un agente di polizia. Arrabbiato e frustrato per il tradimento di Marcus, Chris lo va a trovare in ospedale; poco dopo arriva Franco, probabilmente per uccidere Marcus e coprire le sue tracce.

Vedendo Chris lì, si giustifica dicendo che ha bisogno di una dichiarazione da parte sua. Mentre si recano insieme alla stazione di polizia, Chris riceve una telefonata da Allen e apprende che Franco è il quarto membro. L’improvvisa disponibilità di Chris indica a Franco che ha scoperto la verità su di lui. Così, torna alla sua auto da solo. All’interno, trova Allen seduto sul sedile posteriore.

Nel corso del film, Allen si dimostra ferocemente protettivo nei confronti del figlio della sorella. Sia Franco che Allen si sparano a vicenda. Mentre il primo muore all’istante, il destino del secondo è lasciato nell’incertezza quando parte un’altra chiamata di Codice 999 e il film finisce. Considerando che Chris è già lì per curare la sua ferita e che la spedizione sta arrivando, Allen potrebbe quindi sopravvivere a questa conclusione degli eventi.