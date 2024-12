Matt Murdock è sul caso nella nuova immagine di Daredevil: Born Again

Il ritorno di Matt Murdock (Charlie Cox) è quasi vicino. TV Line ha pubblicato una nuova immagine di Daredevil: Born Again, la prossima serie televisiva Disney+ che segnerà il ritorno dell’eroe introdotto nello show di Netflix. La nuova immagine mostra Charlie Cox nei panni di Matt Murdock e, sebbene il personaggio possa sembrare un innocente avvocato che cerca semplicemente di rendere il mondo un posto migliore, Murdock punisce segretamente i criminali di New York City come Daredevil. L’imminente serie televisiva porterà il protagonista lungo un percorso che lo ricongiungerà al suo più grande nemico, il Kingpin (Vincent D’Onofrio).

Daredevil: Born Again ha subito un complicato processo di sviluppo da parte di Disney+. Quando Netflix ha deciso di staccare la spina a Daredevil, molti fan in tutto il mondo volevano ancora vedere altre grintose avventure del vigilante. Fortunatamente, Charlie Cox è tornato a vestire i panni di Matt Murdock durante gli eventi di Spider-Man: No Way Home. Quella che era iniziata come una piccola apparizione nel sequel guidato da Tom Holland si è trasformata in un ritorno in She-Hulk: Attorney at Law e in Echo di quest’anno. Il palcoscenico è stato preparato perché Daredevil possa divertire ancora una volta il pubblico quando salverà la città in Daredevil: Born Again.

Non si sa molto delle premesse di Daredevil: Born Again, ma i precedenti progetti del MCU hanno fornito indizi su cosa faranno i protagonisti della serie. Quando Maya Lopez (Alaqua Cox) ha combattuto contro Wilson Fisk durante gli eventi di Echo, è stato rivelato che il Kingpin sta cercando di diventare sindaco di New York. Matt Murdock sarebbe la prima persona al mondo a voler impedire alla mente criminale di ottenere una tale posizione di potere.

Alcuni vecchi amici tornano in Daredevil: Born Again

In #DaredevilBornAgain, Matt Murdock’s Fight for Justice Continues — 2025 FIRST LOOK (Exclusive)https://t.co/tmXh8lww6z — TVLine.com (@TVLine) December 11, 2024

Matt Murdock e Wilson Fisk non saranno gli unici personaggi della serie Netflix a tornare in televisione dopo la prima di Daredevil: Born Again. Karen Page (Deborah Ann Woll) e Foggy Nelson (Elden Henson) torneranno per aiutare Matt Murdock nella sua vita da avvocato. Oltre a riunirsi con i suoi amici, Daredevil incrocerà ancora una volta il suo rivale di sempre, il Punitore (Jon Bernthal).

Daredevil: Born Again debutterà su Disney+ il 4 marzo 2025. Fino ad allora, le prime tre stagioni di Daredevil sono disponibili in streaming su Disney+.