The Rookie – Stagione 8 riceve un aggiornamento rassicurante sull’uscita

Dopo la lunga attesa per i nuovi episodi, la stagione 8 di The Rookie riceve alcune notizie positive sulla programmazione. The Rookie stagione 8 è in arrivo, con il suo ritorno su ABC fissato per martedì 6 gennaio 2026 alle 22:00 ET. La nuova puntata aprirà nuovi orizzonti per la longeva serie procedurale, con Nolan e Bailey all’estero in un seguito al finale della stagione 7 andato in onda a maggio.

Nell’ambito della newsletter Matt’s Inside Line, il giornalista Matt Webb Mitovich ha rivelato che sia l’ottava stagione di The Rookie che la quarta stagione di Will Trent andranno in onda senza interruzioni tra un episodio e l’altro, salvo occasioni speciali come i discorsi sullo stato dell’Unione o impreviste sostituzioni di programmazione. Questo seguirebbe lo stesso programma seguito per la settima stagione. La quarta stagione di Will Trent debutterà la stessa sera, alle 20:00 ET, seguita dal ritorno della seconda stagione di High Potential.

I prossimi episodi riprenderanno dopo il finale della settima stagione di The Rookie. Monica (Bridget Regan) provoca Nolan e la squadra passando loro davanti. Sembra sicura di sé, chiedendo persino a Nolan se gli manca. L’antagonista ricorrente è al centro della premiere dell’ottava stagione, mentre Nolan e Bailey sono a Praga, la capitale della Repubblica Ceca, apparentemente per arrestare Monica.

Oltre al fatto che alcuni membri del cast e della troupe hanno girato a Praga, c’è anche la questione della coppia Tim e Lucy, molto amata dai fan. Il creatore della serie Alexi Hawley ha anticipato che la coppia conosciuta come Chenford ritroverà la strada per tornare insieme. Ma potrebbero ancora trovarsi ad affrontare un percorso accidentato, soprattutto quando si tratterà della fase successiva della loro relazione.

Anche il cast di The Rookie è pronto a tornare, compresi Nathan Fillion, Mekia Cox, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Melissa O’Neil, Eric Winter, Jenna Dewan, Shawn Ashmore e Lisseth Chavez. Deric Augustine, che si è unito alla serie nella settima stagione nel ruolo del nuovo arrivato Miles, è stato promosso a personaggio fisso dopo aver condiviso diverse scene di rilievo con Tim Bradford, interpretato da Winter.

È previsto anche uno spin-off, intitolato The Rookie: North. Il progetto è ancora in fase di sviluppo alla ABC, anche se non è stato ancora scelto l’attore protagonista per il potenziale prossimo capitolo della longeva serie. L’annuncio è previsto nei prossimi mesi. Almeno nel caso di The Rookie, però, la serie continuerà senza interruzioni.