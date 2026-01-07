Monster: The Lizzie Borden Story, Joey Pollari entra nel nuovo cast di Ryan Murphy

L’attore Joey Pollari è entrato a far parte dell’entourage di Ryan Murphy, e si è unito al cast della prossima stagione del franchise che racconta le oscure biografie dei famosi serial killer della storia americana.

Pollari sarà il co-protagonista di “Monster: The Lizzie Borden Story“. Si unisce a un cast che include la già annunciata Ella Beatty (figlia di Warren Beatty e Annette Bening), Charlie Hunnam (di “Monster: The Ed Gein Story”), Rebecca Hall e Vicky Krieps.

Pollari interpreterà John Morse, lo zio della famigerata assassina con l’ascia. Beatty interpreterà il ruolo principale, con Hunnam nei panni del padre Andrew e Hall in quelli della matrigna Abby. Il prossimo capitolo dell’antologia di Murphy esaminerà la famigerata criminale americana, i processi da lei subiti e le loro conseguenze.

Joey Pollari è stato appena visto in “Ed Gein” in un ruolo rilevante, quello della star di “Psycho” Anthony Perkins. Il prossimo progetto di Murphy è “The Beauty” di FX, un altro progetto di Murphy su una malattia sessualmente trasmissibile che rende le sue vittime bellissime prima di morire. Hall recita anche nella serie con Evan Peters, Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Bella Hadid e Anthony Ramos. Il progetto è basato sull’omonima serie Image Comics di Jeremy Haun e Jason A. Hurley. La serie, composta da 11 episodi, uscirà il 21 gennaio.

Tra i precedenti lavori di Joey Pollari figurano “Love, Simon” della Fox e la serie ABC del 2015 di John Ridley “American Crime“. Nato a St. Paul, Minnesota, Pollari ha lavorato stabilmente da giovane adulto in serie come “Cold Case” della CBS e nel film originale Disney “Skyrunners“.

È rappresentato da Atlas Artists e Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner Auerbach Hynick Jaime LeVine Sample & Klein.