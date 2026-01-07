HomeSerie TvNews

Monster: The Lizzie Borden Story, Joey Pollari entra nel nuovo cast di Ryan Murphy

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Monster: La storia di Ed Gein

L’attore Joey Pollari è entrato a far parte dell’entourage di Ryan Murphy, e si è unito al cast della prossima stagione del franchise che racconta le oscure biografie dei famosi serial killer della storia americana.

Pollari sarà il co-protagonista di “Monster: The Lizzie Borden Story“. Si unisce a un cast che include la già annunciata Ella Beatty (figlia di Warren Beatty e Annette Bening), Charlie Hunnam (di “Monster: The Ed Gein Story”), Rebecca Hall e Vicky Krieps.

Pollari interpreterà John Morse, lo zio della famigerata assassina con l’ascia. Beatty interpreterà il ruolo principale, con Hunnam nei panni del padre Andrew e Hall in quelli della matrigna Abby. Il prossimo capitolo dell’antologia di Murphy esaminerà la famigerata criminale americana, i processi da lei subiti e le loro conseguenze.

Joey Pollari è stato appena visto in “Ed Gein” in un ruolo rilevante, quello della star di “Psycho” Anthony Perkins. Il prossimo progetto di Murphy è “The Beauty” di FX, un altro progetto di Murphy su una malattia sessualmente trasmissibile che rende le sue vittime bellissime prima di morire. Hall recita anche nella serie con Evan Peters, Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Bella Hadid e Anthony Ramos. Il progetto è basato sull’omonima serie Image Comics di Jeremy Haun e Jason A. Hurley. La serie, composta da 11 episodi, uscirà il 21 gennaio.

Tra i precedenti lavori di Joey Pollari figurano “Love, Simon” della Fox e la serie ABC del 2015 di John Ridley “American Crime“. Nato a St. Paul, Minnesota, Pollari ha lavorato stabilmente da giovane adulto in serie come “Cold Case” della CBS e nel film originale Disney “Skyrunners“.

È rappresentato da Atlas Artists e Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner Auerbach Hynick Jaime LeVine Sample & Klein.

Articolo precedente
Netflix, What Next? Ecco cosa arriverà sulla piattaforma nel 2026
Articolo successivo
Actor Awards 2026, le nomination!
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved