Murderbot ottiene il rinnovo per la seconda stagione su Apple TV+

La piattaforma streaming ha ordinato una seconda stagione della serie Murderbot, che vede Alexander Skarsgård nei panni del protagonista, un robot di sicurezza che deve nascondere il fatto di aver acquisito il libero arbitrio e proteggere i suoi clienti umani in una missione pericolosa, ma che in realtà vorrebbe solo essere lasciato in pace a guardare soap opera futuristiche e capire il suo posto nell’universo.

Il rinnovo di Murderbot arriva un giorno prima del finale della prima stagione dello show, previsto per l’11 luglio. Lo show della CBS Studios è basato sul primo libro della serie di romanzi Murderbot Diaries di Martha Wells, vincitrice dei premi Hugo e Nebula. Chris e Paul Weitz hanno adattato il libro e sono gli showrunner.

Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+, ha aggiunto: “Chris, Paul, Alexander e tutto il team di Murderbot hanno realizzato un adattamento brillante, originale, avvincente, spiritoso e vivace che ha catturato l’immaginazione del pubblico di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di svelare cosa riserva il futuro a Murderbot e, naturalmente, a Sanctuary Moon nella seconda stagione”.

Murderbot vede anche la partecipazione di Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones e Tamara Podemski. Chris e Paul Weitz sono produttori esecutivi insieme ad Andrew Miano della loro società Depth of Field, insieme a David S. Goyer e Keith Levine per Phantom Four e Skarsgård. Wells è produttore consulente.