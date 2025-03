My Hero Academia: Vigilantes mostra un primo sguardo al suo inquietante villain

La nuova serie spin-off/prequel di My Hero Academia, My Hero Academia: Vigilantes, ha appena pubblicato un nuovo video promozionale, che questa volta mostra il suo primo grande cattivo. I fan potrebbero rimanere sorpresi quando la vedranno bene, perché questo cattivo non è All for One o Overhaul.

My Hero Academia Vigilantes ha rilasciato nuove anteprime con una certa regolarità, dato che la prima della serie è ormai a meno di un mese. Diversi personaggi sono già stati sotto i riflettori, come l’originale Ingenium, e ora è il turno del cattivo della serie. La cattiva in questione è una ragazza conosciuta come “Kuin Hachisuka”, che sembra stia iniettando a persone a caso una droga che potenzia la Stranezza (Trigger) usando una massiccia nuvola di api. Naturalmente, le motivazioni e gli obiettivi di Kuin rimangono un mistero a questo punto, e dovranno essere svelati lentamente nel corso dello show.

Il nuovo cattivo di My Hero Academia Vigilantes ha un potere terrificante

Kuin Hachisuka può essere vista nel video, che è stato condiviso dall’account ufficiale My Hero Academia Vigilantes X (ex Twitter). Il suo Quirk sembra permetterle di schierare e controllare un’orda di api, e non si tratta di api qualsiasi. In un primo piano, si può vedere che le api hanno corpi simili a siringhe, che permettono loro di assorbire una sostanza e iniettarla praticamente a chiunque. Usando il farmaco che potenzia i suoi Quirk, Trigger, Kuin è in grado di trasformare persone normali in cattivi, facendo sì che i loro Quirk si scatenino, diventando un pericolo per chi li circonda.

È un potere molto insolito, ma anche piuttosto potente. Se volesse, Kuin potrebbe facilmente uccidere chiunque iniettandogli del veleno, o anche semplicemente pungendolo con molte api contemporaneamente. Ciò suggerisce che Kuin abbia motivazioni che vanno oltre il semplice caos, anche se quali siano queste motivazioni rimarranno da scoprire. Potrebbe essere in combutta con un cattivo già noto ai fan o agire in modo completamente indipendente?

My Hero Academia Vigilantes ha un’atmosfera decisamente diversa

Da questo video è chiaro che Vigilantes non sarà semplicemente un’altra serie. Vigilantes opera su una scala diversa rispetto alla serie principale, concentrandosi su un quartiere particolare, che richiama davvero l’influenza di Spider-Man che è presente in My Hero Academia. Molte scene sono ambientate di notte, dando una sensazione molto simile ai classici fumetti western, dove molti eroi come Batman lavorano prevalentemente di notte.

Con personaggi più vecchi, un’ambientazione molto particolare e un nuovo cattivo con poteri terrificanti, My Hero Academia Vigilantes sta già lavorando sodo per distinguersi. Si spera che Vigilantes riesca a trovare il perfetto equilibrio tra il mantenimento del feeling di My Hero Academia e la creazione di una propria nicchia unica. My Hero Academia Vigilantes ha tutto ciò che serve per diventare un classico a pieno titolo, quindi i fan hanno tutte le ragioni per essere fiduciosi per la premiere della serie il 7 aprile.