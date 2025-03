Daredevil: Rinascita segna il migliore esordio dell’anno di una serie su Disney+

La première in due episodi di Daredevil: Rinascita (qui la nostra recensione) si è rivelata molto popolare tra gli spettatori, dando a Disney+ il suo più grande debutto in streaming dell’anno finora (anche se siamo solo a marzo).

Secondo Variety, la serie revival di Marvel Television ha ottenuto 7,5 milioni di visualizzazioni nei suoi primi cinque giorni di disponibilità sullo streamer, con una visualizzazione definita come tempo di streaming totale diviso per runtime.

Per fare un confronto, il dramma fantascientifico Paradise ha ottenuto 7 milioni di visualizzazioni nei suoi primi nove giorni di streaming su Hulu e Disney+ all’inizio di quest’anno, mentre la precedente serie MCU Disney+, Agatha All Along, ha ottenuto tra 3 e 5 milioni di visualizzazioni in diversi punti della sua messa in onda alla fine dell’anno scorso.

Il terzo episodio di domani riprende dopo gli eventi di “Optics”, mentre Matt Murdock (Charlie Cox) continua la sua difesa di Hector Ayala (Kamar de los Reyes), che è stato accusato di aver ucciso un agente della polizia di New York. Murdock è riuscito a tenere fuori dal processo l’identità segreta di Ayala, il vigilante in costume noto come Tigre Bianca, ma qualcosa ci dice che il brutale pestaggio di Matt ai due poliziotti corrotti alla fine dell’episodio avrà delle ripercussioni.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025.