Superman: James Gunn mostra María Gabriela de Faría nei panni dell’Ingegnere

Abbiamo avuto un primo sguardo a María Gabriela de Faría nei panni di L’Ingegnere tramite foto dal set quando erano in corso le riprese di Superman la scorsa estate, ma il regista James Gunn ha ora condiviso un primo sguardo ufficiale al personaggio tramite una nuova foto dietro le quinte.

Nei fumetti, Angela Spica è un membro eroico del super-gruppo noto come The Authority e ha una serie di poteri, tra cui la capacità di cambiare forma. Non siamo sicuri se questa prima versione live-action del personaggio avrà un set di poteri simile, ma sappiamo che sarà un’antagonista di Man of Steel di David Corenswet.

“Buon anniversario all’Ingegnere”, Gunn ha scritto nella didascalia del suo post. “Creato da Warren Ellis e Bryan Hitch, che potete vedere interpretato con sinistra perfezione dal cucciolo in forma umana @thefaria in #Superman questo luglio! “

L’Ingegnere non sembra particolarmente vivace in questa foto, ma supponiamo che sia solo De Faría che si diverte, e non sarà l’ultima volta che vedremo il personaggio nel film, a meno che Gunn non decida di condividere un enorme spoiler!

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.