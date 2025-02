Okoye: la serie Marvel con Danai Gurira è stata messa da parte

Ci sono state segnalazioni di una serie di spin-off di Black Panther in circolazione negli ultimi due anni. Sappiamo che la serie animata Eyes of Wakanda è ancora in produzione, ma ora abbiamo la conferma che il progetto che era provvisoriamente intitolato Okoye and the Midnight Angels non andrà avanti.

Durante un’intervista con il canale YouTube Pay or Wait, Brad Winderbaum della Marvel ha promesso che rivedremo Danai Gurira nei panni della guerriera Wakandiana altamente qualificata, ma non sul piccolo schermo. “Penso che i fan di Okoye saranno entusiasti di vederla tornare, ma non credo che sarà in una serie televisiva. Non posso dire dove e quando, ma penso che ci sia molto da aspettarsi”.

Probabilmente non sarà una grande sorpresa, poiché l’anno scorso si è parlato della possibilità che la serie Okoye venisse inserita in una serie live-action separata di World of Wakanda. Non abbiamo idea se il progetto sia ancora in fase di sviluppo.

Gurira ha rivelato che il suo personaggio aveva originariamente una scena che stabiliva il suo futuro come Midnight Angel verso la fine di Wakanda Forever in un’intervista del 2022. “[Ce n’è] un’altra chiave per me, che mostra il mio personaggio che dice addio a Shuri e lei la sorprende ad Haiti inaspettatamente, e Shuri dice, ‘Tornerai nel Dora?’ e il mio personaggio dice di no”, ha ricordato. “E lei le dice, ‘Dove andrai?’ e io ero tipo, ‘Dovunque mi porti il ​​mio vestito blu’, e lei se ne va e basta.”

“[Coogler] diceva che è come quello spettacolo di kung fu, dove il ragazzo ha appena camminato sulla terra. Lei se ne va e basta. Non sappiamo dove stia andando Okoye. E in un certo senso si sta lasciando andare. Stava lottando per mantenere quella posizione, e poi la lascia andare. È un po’ il suo arco narrativo, che si lascia andare. E non sappiamo dove porterà.”

Presumiamo che rivedremo Okoye in uno dei prossimi film di Avengers insieme a quasi tutti gli altri personaggi principali dell’MCU. Un terzo film di Black Panther è anche in fase di pianificazione, con il ritorno previsto del regista Ryan Coogler.

“Mi sento fortunato ad avere l’opportunità di lavorare a questi film”, ha detto il regista l’anno scorso. “Quando mi hanno chiesto di fare il primo, è stato come un treno in movimento. Ringrazio Dio ogni giorno per aver potuto saltarci sopra e incontrare queste persone, questi attori, e per aver incontrato Chadwick durante alcuni degli ultimi anni della sua vita. Lo farò finché la gente mi vorrà. Ma penso che sia più grande di me o Joe. Tra il primo e il secondo film, abbiamo incassato 2 miliardi di dollari al botteghino, che è ciò che conta di più per le aziende. Quindi spero che continui, amico. Spero che la gente continui a fare film sul Wakanda molto tempo dopo che non ci saremo più.”