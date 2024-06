Lionsgate ha rilasciato il trailer di “Flight Risk“, thriller d’azione diretto da Mel Gibson con protagonista Mark Wahlberg, che sfoggia un “look” decisamente inedito. Secondo la trama ufficiale, il film segue “un pilota (Wahlberg) incaricato di trasportare un Air Marshall (Michelle Dockery) che scorta fuggitivo (Topher Grace) al processo. Mentre attraversano la natura selvaggia dell’Alaska, la tensione sale e la fiducia viene messa alla prova, poiché non tutti a bordo sono quelli che sembrano“.

“Flight Risk” segna la terza collaborazione tra Gibson e Wahlberg. La prima è stata nella commedia del 2017 “Daddy’s Home 2“, seguita da “Father Stu” nel 2022. Per Wahlberg, però, sarà la prima volta che recita sotto la guida di Gibson come regista. Per quanto riguarda il suo ruolo, Variety ha descritto il personaggio di Wahlberg come un uomo “calvo e psicotico” con un “accento del sud e lampi di un luccichio sociopatico negli occhi“.

Gibson dirige il film con una sceneggiatura di Jared Rosenberg. John Davis, John Fox, Bruce Davey e Gibson sono i produttori. Tra i produttori esecutivi figurano Alex Lebovici, Jenny Hinkey, Ryan D. Smith, Natasha Stassen, Allen Cheney, Christopher Woodrow, K. Blaine Johnston, Christian Mercuri, Petr Jákl, Vicki Christianson, Nick Guerra, Russell Hollander, Jon Huddle, Patrick Josten, Walter Josten e Jordan Wagner.

Mel Gibson torna alla regia

Mel Gibson torna così alla regia dopo La battaglia di Hacksaw Ridge nel 2016, film candidato all’Oscar che raccontava la storia di Desmond Doss, vincitore della medaglia d’onore della seconda guerra mondiale. Flight Risk sarà per lui il sesto film da regista, avendo debuttato in tale ruolo nel 1993 con L’uomo senza volto per poi realizzare Breaveheart – Cuore impavido (1995), La passione di Cristo (2004), Apocalypto (2006) e il film bellico poc’anzi citato. Il nuovo lungometraggio, inoltre, porterà avanti il rapporto di Gibson con la Lionsgate, in quanto produttrice anche del precedente film dell’attore e regista.

Mark Wahlberg interpreta un cattivo in Flight Risk

Parlando con Collider, Wahlberg elogia il tempo trascorso lavorando al film, dicendo che ama “lavorare con persone che hanno un grande talento” come Gibson. In termini di personaggio, Wahlberg ha descritto il ruolo come “lo stronzo più pazzo che tu abbia mai visto”. “È stato fenomenale. Davvero, essendo io una spugna e amando lavorare con persone che hanno un grande talento e poter semplicemente guardarlo ed essere uno studente per circa 20 giorni è stato straordinario. Interpreto lo stronzo più pazzo che tu abbia mai visto. Non interpreto un cattivo dai tempi di Fear. È fuori scala.”

