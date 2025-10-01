Olivia Colman guida un cast di superstar per la contorta storia d’amore, Wicker

Alexander Skarsgard, Peter Dinklage ed Elizabeth Debicki si uniscono a Olivia Colman nella contorta storia d’amore Wicker. A dare la notizia in esclusiva è Variety. Alexander Skarsgard ha aggiunto un’altra storia d’amore insolita al suo curriculum. L’attore, che presto vedremo nella commedia romantica BDSM di A24 “Pillion” (nel ruolo del dominatore della sottomessa di Harry Melling), acclamata dalla critica a Cannes, si è unito al cast del prossimo film Wicker al fianco di Olivia Colman. Skarsgard sostituisce Dev Patel, inizialmente previsto quando il film fu annunciato per la prima volta nel 2023. Si uniscono al film anche Peter Dinklage ed Elizabeth Debicki.

Wicker, la cui produzione è ormai terminata, è stato diretto da Alex Huston Fischer ed Eleanor Wilson da una sceneggiatura che hanno adattato dal racconto di Ursula Wills-Jones “The Wicker Husband“. Le riprese sono state affidate al direttore della fotografia premio Oscar Lol Crawley (“The Brutalist“).

Proposto come una “storia d’amore contorta e non convenzionale“, il film segue Olivia Colman nei panni di una pescatrice “puzzolente, single e perennemente ridicolizzata” che vive alla periferia di un villaggio in riva al mare. Un giorno, stanca dei suoi vicini soffocanti e ottusi, commissiona al cestaio locale di costruirle un marito interamente in vimini, e la loro relazione scatena “indignazione, gelosia e caos“.

Topic Studios e Tango finanziano e producono il film con Colman, Ed Sinclair e Tom Carver di South of The River, David Michôd e Brad Zimmerman per Yoki, Inc. e Justin Lothrop e Brent Stiefel per Votiv, che hanno ideato e finanziato lo sviluppo. UTA Independent Film Group si occupa delle vendite negli Stati Uniti con CAA Media Finance. Black Bear si occupa delle vendite internazionali.

Il film d’esordio di Fischer e Wilson, la commedia fantascientifica Save Yourselves!, da loro co-sceneggiati e co-diretti, è stato presentato in anteprima al Sundance Festival del 2020, dove è stato acquisito da Bleecker Street.

Il film si aggiunge a un anno impegnativo per Skarsgard. Di recente è stato protagonista di “Murderbot” su Apple TV+, mentre oltre a “Pillion” (che non ha ancora una data di uscita negli Stati Uniti), è protagonista anche di un altro titolo di A24, “The Moment“, al fianco di Charli XCX e Rosanna Arquette.

Anche Topic e Tango hanno avuto diari pieni. Oltre a Wicker, i progetti recenti di Topic includono Splitsville di Michael Angelo Covino con Neon, presentato a Cannes, il film premio Oscar A Real Pain di Jesse Eisenberg e i documentari del Sundance “It’s Never Over, Jeff Buckley” e “Folktales”, entrambi usciti nelle sale quest’anno.

Tango, nel frattempo, ha presentato in anteprima tre film al Sundance, tra cui “Together” di Michael Shanks e “Sorry, Baby” di Eva Victor, oltre a “Magic Farm” di Amalia Ulman. La compagnia ha anche recentemente presentato in anteprima “The History of Sound” a Cannes.