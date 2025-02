Outlander – Stagione 8: conferme, cast, trama e tutto quello che sappiamo

Anche se i fan di Outlander non potranno vederla per un po’, Starz ha confermato l’ottava stagione della serie storica fantasy. Basata sui libri di Diana Gabaldon, Outlander racconta la storia di Claire Randall (Caitríona Balfe), un’infermiera della Seconda Guerra Mondiale che viene spedita indietro nel tempo, nel 1743, in Scozia. Mentre cerca di fare del suo meglio per tornare al presente, Claire si ritrova presto divisa tra le sue lealtà, poiché si innamora di Jamie Fraser (Sam Heughan), un ribelle highlander scozzese, e vuole aiutare la sua famiglia dopo aver scoperto il loro ruolo nella ribellione giacobita.

Come molti dei migliori adattamenti di libri per la TV, Outlander ha dovuto prendersi alcune libertà creative con la serie, dato che Gabaldon sta ancora scrivendo i libri. Mentre gli sceneggiatori televisivi si sono assicurati di includere eventi importanti della trama (come la battaglia di Culloden e la guerra rivoluzionaria americana), hanno anche ampliato gli archi narrativi di alcuni personaggi (come Murtagh Fitzgibbons) per assicurarsi che le cose siano il più imprevedibili e fresche possibile.

Powered by

Anche la stagione 8 seguirà probabilmente un approccio simile, con gli sceneggiatori che alzeranno ancora di più la posta in gioco, soprattutto perché è stata annunciata come l’ultima stagione.

Ultime notizie su Outlander – Stagione 8

Rivelati i dettagli della nuova storia dell’ottava stagione

Con l’entusiasmo crescente per l’ultima stagione della serie, le ultime notizie confermano alcuni dettagli della trama dell’ottava stagione di Outlander. Durante una recente intervista, la showrunner Maril Davis e l’autrice Diana Gabaldon hanno rivelato quali libri saranno trattati in ogni stagione. Sebbene fosse noto che la stagione 8 avrebbe affrontato alcuni degli eventi del libro 9 (Go Tell the Bees I Am Gone), hanno anche annunciato che un decimo libro, non ancora pubblicato, sarebbe stato preso in considerazione.

La stretta collaborazione tra i creatori della serie e l’autrice dei libri permette di rendere lo show completo di alcuni dettagli molto prima che un libro venga pubblicato.

Sebbene nessuno dei due sia stato in grado di rivelare molto sul misterioso decimo libro, Davis ha lamentato il fatto che la serie non sarà in grado di coprire completamente la serie di libri di Gabaldon. Come per le serie precedenti (principalmente Game of Thrones), la stretta collaborazione tra i creatori della serie e l’autrice dei libri permette di inserire alcuni dettagli nella serie molto prima che un libro venga pubblicato.

Leggi i commenti completi di Davis e Gabaldon qui sotto:

Maril Davis: La settima stagione in realtà comprende l’ultima piccola parte del sesto libro, perché non siamo riusciti a finire la sesta stagione, poi il settimo e l’ottavo libro. L’ottava stagione sarà il nono libro… Vorrei che ci fosse più del decimo libro.

Diana Gabaldon: [E] piccoli pezzi del decimo libro.

Davis: Vorrei che ci fosse più libro dieci… Voglio dire, mi piacerebbe finire [tutti i libri]. Voglio dire, che tutti i personaggi sopravvivano o meno, non sopravvivono nella stagione 8. Mi piacerebbe tornare per il libro dieci.

Confermata Outlander – Stagione 8

L’epico romanzo di viaggio nel tempo si conclude con la stagione 8

Con le riprese terminate a settembre 2024, la stagione 8 potrebbe arrivare prima del previsto.

Nel gennaio 2023 è stato rivelato che Outlander è stato rinnovato per un’ottava stagione, con Starz che ha anche confermato che questa sarà l’ultima. La stagione 8, composta da 10 episodi, vedrà il ritorno dei produttori esecutivi Ronald D. Moore, Matthew B. Roberts e Maril Davis per aiutare a dare ai personaggi amati dello show il commiato che meritano. Come per tutte le altre stagioni, anche per la stagione 8 l’autrice Diana Gabaldon sarà probabilmente coinvolta come consulente. Le riprese si concluderanno a settembre 2024, quindi la stagione 8 potrebbe arrivare prima del previsto.

La seconda parte della settima stagione di Outlander si è conclusa il 17 gennaio 2025.

Il cast di Outlander – Stagione 8

Chi tornerà per l’ultima stagione?

Con Starz che conferma che la stagione 7 e 8 porteranno “la storia d’amore di Claire e Jamie a una conclusione epica”, si può dire con certezza che Caitríona Balfe e Sam Heughan torneranno a interpretare i personaggi preferiti dai fan di Outlander, Claire e Jamie Fraser. Poiché la stagione 8 sarà incentrata sul nono libro di Gabaldon, Go Tell The Bees That I’m Gone, gli spettatori dovrebbero aspettarsi di vedere anche Brianna, interpretata da Sophie Skelton, e Roger, interpretato da Richard Rankin, poiché anche loro sono fondamentali per la trama. Al contrario, Tobias Menzies ha confermato che non tornerà nei panni di Jack nella stagione 8.

Il probabile cast di include:

Caitríona Balfe nel ruolo di Claire Fraser

Sam Heughan nel ruolo di Jamie Fraser

Sophie Skelton nel ruolo di Brianna

Richard Rankin nel ruolo di Roger

César Domboy nel ruolo di Fergus Fraser

Lauren Lyle nel ruolo di Marsali Fraser

John Bell nel ruolo del giovane Ian Fraser

Kristin Atherton nel ruolo di Jenny Murray

David Berry nel ruolo di Lord John Grey

Charles Vandervaart nel ruolo di William Ransom

Izzy Meikle-Small nel ruolo di Rachel Hunter

Dettagli della storia di Outlander – Stagione 8

Come andrà a finire?

Sebbene non siano stati confermati molti dettagli sulla stagione 8 di Outlander, Gabaldon ha rivelato che la stagione finale si concentrerà principalmente sul suo nono libro, Go Tell The Bees That I’m Gone (via TV Guide). In quel romanzo, la relazione tra Jamie e Claire viene nuovamente messa in subbuglio quando la guerra rivoluzionaria americana minaccia di separare loro e la loro famiglia.

Anche il decimo libro, non ancora pubblicato, avrà un ruolo, ma i dettagli rimangono ancora sconosciuti.

Dopo che il malvagio Rob Cameron (che è anche uno dei principali personaggi della settima stagione di Outlander) ha causato il caos per Brianna, Roger e la loro famiglia nel XX secolo, Go Tell The Bees I’m Gone approfondisce anche le loro preoccupazioni e paure che altri cospiratori cerchino di rintracciarli. Un filo conduttore introdotto nel finale della settima stagione dovrà sicuramente essere spiegato, ovvero il vero destino della primogenita di Jamie e Claire, Faith. A lungo ritenuta morta alla nascita nella seconda stagione, è stato rivelato che in qualche modo è sopravvissuta e ha generato Jane e Frances.

Frances canta la canzone “I Do Like to Be Beside the Seaside” e questo suscita immediatamente l’interesse di Claire perché lei la cantava alla sua bambina morta, Faith, tanti anni prima. Ciò che rende la cosa ancora più intrigante è che Frances rivela che sua madre le ha insegnato la canzone, nonostante non sia stata scritta fino al 1907. Outlander è noto per i suoi colpi di scena, ma la rivelazione alla fine della settima stagione prepara il terreno per un finale davvero scioccante.