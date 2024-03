Buone notizie per Jamie e Claire Fraser, cattive notizie per la fervente fan base di Outlander. Tobias Menzies non riprenderà i suoi ruoli di Frank o Jonathan “Black Jack” Randall prima che la serie Starz concluda la sua ottava e ultima stagione, ha detto l’attore in esclusiva a TVLine.

“Cosa posso dire?” Menzies rifletté, ridacchiando (e inavvertitamente alimentando le nostre speranze… poco prima di deluderle). “Sarebbe fantastico. [Ma] no, non mi vedrai”.

La notizia non è un grande shock, dato che sia Frank – il marito di Claire ai suoi tempi – sia il suo sadico antenato Black Jack – che ha tormentato i Fraser in vari modi per anni – sono entrambi morti nella storia.

[SPOILER DEL LIBRO IN AVANTI] Tuttavia, grazie ai capricci del viaggio nel tempo, Black Jack appare brevemente in Written in My Own Heart’s Blood , il nono capitolo della serie di romanzi di Diana Gabaldon su cui è basato lo spettacolo. E ci sono sempre flashback, sogni e visioni… anche se sembra che nessuno di questi sia nelle carte di Black Jack o del suo molto più mite discendente del 20° secolo.

Outlander ha concluso la prima metà della sua settima stagione nell’agosto 2023. Starz non ha ancora annunciato quando Outlander tornerà per la stagione 7B. All’inizio del 2023, la rete via cavo ha fatto sapere ai fan che il dramma storico si concluderà con una stagione 8 di 10 episodi. Inoltre, Starz ha ordinato una serie prequel, Outlander: Blood of My Blood, che racconterà le storie dei genitori di Jamie e Claire.

Outlander terminerà con l’ottava stagione

Prima della premiere della settima stagione, Outlander è già stato rinnovato per la sua ottava e ultima stagione. Starz ha anche ordinato una serie per il prequel di Outlander intitolato Outlander: Blood of My Blood, che esplorerà la storia d’amore dei genitori di Jamie, Brian Fraser ed Ellen Mackenzie.

Basato sulla serie di romanzi bestseller di Diana Gabaldon, Outlander inizia quando un’infermiera militare del 20° secolo nel 1945 si ritrova trasportata indietro nel tempo fino al 1743, dove incontra e si innamora del guerriero delle Highland Jamie Fraser. Nel cast Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, Maria Doyle Kennedy, Duncan Lacroix, David Berry, César Domboy, Lauren Lyle, Colin McFarlane, Caitlin O’Ryan e altri.

Outlander è prodotto da Ronald D. Moore, Maril Davis, Matthew B. Roberts, Toni Graphia, Andy Harries e Jim Kohlberg. È prodotto da Tall Ship Productions, Left Bank Pictures e Story Mining & Supply Co., in associazione con Sony Pictures Television.