Peacemaker: promo art rivela il nuovo design ufficiale del casco in vista della seconda stagione

La stagione 1 di Peacemaker aveva accennato al fatto che Christopher Smith avrebbe avuto diverse varianti del suo elmetto e ora abbiamo il primo sguardo a quello che sembra essere il suo look principale per la stagione 2.

Mentre John Cena ha precedentemente condiviso sui social media quello che sembrava essere un reveal dell’elmetto, coloro che sospettavano che si trattasse di una foto casuale di Suicide Squad o della stagione 1 avevano probabilmente ragione (oppure indosserà alcune varianti diverse al ritorno dello show).

L’immagine promozionale che compare su un regalo del cast e della troupe corrisponde al design condiviso per la prima volta da James Gunn sui social media quando ha postato una foto del casco dal retro.

Comprensibilmente, il design non ci dice molto su ciò che accadrà, ma segna una revisione significativa per il personaggio in tempo per il suo debutto nel DCU il prossimo agosto.

Anche se sembra che il suo costume rimarrà in gran parte lo stesso, questo sembra un importante aggiornamento per l’antieroe, che entrerà in un mondo completamente nuovo insieme ai Creature Commands e a Superman in questo primo anno di narrazione del DCU.

Nonostante il ritorno di Peacemaker sia stato annunciato come “stagione 2”, ci aspettiamo che il DCU apporti alcuni grandi cambiamenti al suo posto nell’Universo DC e, se le foto del set sono indicative, ciò potrebbe includere la resurrezione di suo padre e di suo fratello. Forse il Peacemaker del DCU è un vero eroe?

Potete dare un’occhiata più da vicino al nuovo design del casco di Peacemaker nel post X qui sotto.

Peacemaker, cosa sappiamo sulla seconda stagione

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”. I dettagli sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma probabilmente ruoterà intorno al tentativo di Rick Flag Sr. di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.