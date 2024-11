Thunderbolts*: I dettagli sui test screening rivelano potenziali SPOILER; Hannah John-Kamen parla di Ghost

Nelle ultime settimane, sembra che la stragrande maggioranza dei fan del MCU sia passata dall’essere delusa dal roster non accurato della squadra di Thunderbolts* al riconoscere che potrebbe essere uno dei migliori film di supereroi del 2025.

Questo è emerso chiaramente dal recente sneak peek del D23 Brazil e ora abbiamo nuove informazioni sul film grazie a una recente proiezione di prova.

Powered by

Anche se abbiamo potuto verificare che le proiezioni di prova hanno avuto luogo, suggeriamo di prendere le seguenti informazioni con un pizzico di sale. Tuttavia, @TheGeekyCast si è dimostrato in passato una fonte per lo più affidabile per fughe di notizie come questa.

Innanzitutto, si dice che le reazioni siano state molto positive; come previsto, la Yelena Belova di Florence Pugh è la protagonista di Thunderbolts*, con scene che a un certo punto si svolgono nella Red Room.

Si dice che Ghost abbia una delle migliori scene d’azione del film, in un film pieno di scene sorprendenti, mentre il tono viene paragonato a quello di Captain America: The Winter Soldier del 2014.

La Sentinella ha una tuta accurata, ma al posto dell’enorme logo “S” dei fumetti c’è la fibbia della cintura molto più piccola del teaser trailer. Immaginiamo che sia un tentativo di differenziare il personaggio da Superman (anche gli stivali di Bob sono stati cambiati).

Infine, e qui entrano in gioco gli spoiler, la soffiata sostiene che The Sentry diventa effettivamente The Void durante l’atto finale di Thunderbolts*.

Già da tempo si vociferava di questa eventualità e ora è chiaro che si tratta di un film di cui i Marvel Studios stanno deliberatamente mostrando ben poco. Perché? Per mantenere le sorprese, tanto per cominciare, ma anche perché probabilmente si tratta di una storia molto più importante per la più ampia Saga del Multiverso di quanto si sospettasse inizialmente.

Ricordiamo che diversi scoop online hanno affermato che l’asterisco nel titolo sta per *New Avengers.

A questo proposito, il Manila Times ha recentemente parlato con l’attrice di Ghost, Hannah John-Kamen, per saperne di più sullo status quo del cattivo di Ant-Man and The Wasp in Thunderbolts*.

“L’ultima volta che l’avete vista era vulcanica. Stava sfarfallando fino alla morte e soffriva“, ha stuzzicato. “La descriverei come un nervo scoperto. Stava affrontando questa battaglia. L’hai trovata in questo meccanismo di sopravvivenza costante, mentre ora ne ha il controllo“.

“In questo c’è calma, c’è decisione, c’è un respiro e un ritmo potente. Quindi sì, vedrete un Fantasma diverso“.

Tutto quello che c’è da sapere su Thunderbolts*

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russellnel ruolo di John Walker, David Harbournel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie MarvelDisney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow eThor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* arriverà nelle sale il 5 maggio 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Nel frattempo, restate aggiornati sul MCU con la nostra guida alla storia della Fase 5 della Marvel e con uno sguardo a ciò che deve ancora venire nella Fase 6 della Marvel.