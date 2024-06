The Boys – Stagione 4, episodio 2: E’ tutta una cospirazione

La première della quarta stagione di The Boys pone non pochi nuovi ostacoli al nostro gruppo sboccato di vigilanti anti-capitalisti preferiti. Dopo aver avuto le allucinazioni della defunta moglie Becca (Shantel VanSanten), Billy Butcher (Karl Urban) ha deciso di non aiutare la vicepresidente eletta Victoria Neuman (Claudia Doumit), cosa che gli avrebbe fatto fare il doppio gioco con Hughie (Jack Quaid). A proposito di Hughie, egli sta affrontando i suoi problemi dopo aver appreso che suo padre (Simon Pegg) è in terapia intensiva dopo aver subito un grave ictus e, per rendere le cose ancora più complicate, la sua estranea madre Daphne (Rosemarie DeWitt) ha deciso di rientrare in scena.

Nel frattempo, Frenchie (Tomer Capone) ha riallacciato i rapporti con Colin (Eliot Knight) e Kimiko (Karen Fukuhara) intuisce che tra loro c’è qualcosa di più romantico. Annie (Erin Moriarty) gestisce un centro per adolescenti a rischio, è diventata un’attivista politica riluttante, ma vuole ancora liberarsi del suo personaggio Starlight. Per quanto riguarda i Sette, A-Train (Jessie T. Usher) è sempre più a disagio con la sociopatia di Patriota (Antony Starr), The Deep (Chace Crawford) ha una relazione segreta con una piovra (Tilda Swinton) e Black Noir (Nathan Mitchell) è in qualche modo ancora vivo. Patriota ha anche reclutato un nuovo membro dei Sette, Sorella Sage (Susan Heyward), una Supe che è la persona più intelligente del mondo. Sage ha assistito Patriota nell’inscenare una rivolta al di fuori del suo processo, utilizzando tre dei suoi maggiori sostenitori come martiri.

A-Train viene accecato da Will Ferrell in “The Boys” Stagione 4, Episodio 2

L’episodio 2 della quarta stagione, intitolato “Life Among the Septics”, inizia con la canzone “Hypnotize” di Notorious B.I.G. in sottofondo, mentre si vedono le immagini di un quartiere urbano. Un’auto entra nel parcheggio di una casa popolare e ne esce nientemeno che Will Ferrell nei panni di “Coach Brink”, che cerca di convincere A-Train a tornare a casa con lui e ad andarsene dal quartiere.

Il regista Adam Bourke (P.J. Byrne) urla “Taglia” e si dirige verso Ferrell, che lo incita con orgoglio a dare un’interpretazione da premio Oscar. La sua conversazione con A-Train è meno entusiasta, poiché il velocista Supe è a disagio con la sceneggiatura del film, piena di inesattezze sulla sua vita e che ritrae suo fratello come uno spacciatore. Anche Black Noir si trova sul set del film, e in qualche modo parla, evidentemente una persona diversa da quella che era prima.

All’ospedale, Annie siede al capezzale di uno dei suoi collaboratori che è stato aggredito dagli Hometeamers durante la rivolta fuori dal processo Patriota. La donna guarda un notiziario di Vought News che afferma che due uomini di colore sono i responsabili della morte dei tre Hometeamers usati come martiri politici. Hughie siede nella stanza d’ospedale del padre e si confronta con la madre, che ora si scopre lavorare con la Vought come “consulente di Voughtality”. Daphne confessa a un perplesso Hughie che suo padre ha riallacciato i rapporti con lei negli ultimi due anni e ha aggiornato il suo testamento, dandole la procura, portando Hughie a lasciare con rabbia la suite dell’ospedale.

Kimiko viene mostrata mentre partecipa a una seduta di logopedia, ma se ne va quando il terapeuta le chiede dei suoi genitori. Entra nell’ufficio dei Boys, dove Butcher dice finalmente ai suoi compagni di squadra che sta morendo e che ha avuto delle allucinazioni. Mother’s Milk (Laz Alonso) lo prende da parte e lo licenzia dalla squadra, sostenendo che è diventato un peso.

Alla Vought Tower, Ryan (Cameron Crovetti), la sorella Sage, Patriota e Ashley Barrett (Colby Minifie) ascoltano una proposta che presenta a Ryan il suo primo costume da supereroe e il suo nome, “Homeboy”. Mentre Patriota e Ashley sono entusiasti della proposta, Sage sostiene che se Vought vuole che le persone guardino veramente a Ryan, egli deve essere il primo supereroe nato naturalmente. Ashley è sempre più gelosa dell’alleanza tra Patriota e Sage e la affronta in ascensore. La loro conversazione viene interrotta da The Deep, che propone ad Ashley di presentarsi al primo “salvataggio” di Ryan, cosa che lei rifiuta, ma Sage lo incoraggia, dicendogli di smettere di comportarsi in modo sottomesso con Ashley.

I ragazzi vanno alla TruthCon nella stagione 4, episodio 2

MM informa i ragazzi su Sorella Sage, avendo rintracciato le sue coordinate in un hotel di proprietà dei Vought. Hughie e Annie restano indietro, convinti che A-Train sia il responsabile della morte dei tre Hometeamers. Ryan ha iniziato a provare il suo primo “salvataggio”, con la presenza del Profondo e di Black Noir. Durante una pausa, il Profondo inizia a tormentare Ashley, minacciando il suo status.

MM, Kimiko e Frenchie arrivano all’hotel dove trovano Butcher, che trova un modo per farsi accompagnare come “privato cittadino”. I quattro partecipano a una convention di teorici della cospirazione nota come TruthCon, dove Kimiko inizia ad avere dei flashback della sua infanzia, in cui era costretta a combattere contro altri bambini. Butcher, MM e Frenchie partecipano a un panel intitolato “Starlight e la cabala pedofila di Hollywood”, ospitato dalla Supe dell’alt-right e dalla personalità di internet Firecracker (Valorie Curry).

MM fa seguire a Frenchie il braccio destro di Firecracker, Splinter (Rob Benedict) e, mentre cammina per la convention, si imbatte in una Kimiko ubriaca, che cerca di incoraggiarlo a mettersi con Colin, ma lui la respinge, sostenendo che la loro relazione è molto più complicata. I due si intrufolano nella sauna, dove trovano Splinter e i suoi duplicati che si mangiano a vicenda, mentre uno di loro si diletta con una foto di Firecracker.

Hughie e Annie spiano l’A-Train dalla loro auto, dove Annie confida al suo ragazzo di essere a disagio per il fatto che i suoi seguaci usino ancora il nome del suo supereroe di proprietà della Vought, Starlight. Hughie le fa un discorso di incoraggiamento, sostenendo che i suoi seguaci considerano il nome come un simbolo e che sarebbe meglio per lei accettarlo, anche se non vuole. I due guardano A-Train parlare con i suoi nipoti, che vengono presto interrotti da suo fratello Nathan (Christian Keyes), che rimprovera A-Train per aver mentito ai suoi nipoti sul fatto di essere un supereroe e di salvare le persone.

Sage si incontra con Firecracker, mentre Butcher e MM origliano da lontano. Sage, nel tentativo di reclutarla, mette in dubbio le sue ragioni per diffondere informazioni errate, e lei risponde che sta dando ai “non rappresentati e non riconosciuti” un senso di maggiore utilità. Butcher vuole intervenire, ma MM lo tira fuori, rimproverandolo di infrangere costantemente le regole per il proprio tornaconto e di mettere in pericolo le persone a lui care. Kimiko attacca un teorico della cospirazione che presidia uno stand sul traffico di bambini, criticandolo per aver ignorato le vere vittime del traffico di bambini e aver invece inventato e diffuso cospirazioni.

Hughie e Annie tornano nell’ufficio dei Ragazzi, dove trovano A-Train ad attenderli. Egli consegna loro una chiavetta contenente i filmati di sicurezza che assolveranno i due Starlighter accusati di aver ucciso i tre Hometeamers durante il processo di Patriota. Quando gli chiedono perché voglia aiutarli e mettersi contro Vought, ringrazia i due per non averlo interrotto quando era con suo fratello e i suoi nipoti quel giorno. Patriota, nonostante i desideri di Ryan, interrompe il suo primo salvataggio, incoraggiandolo a lanciare l’attore che interpreta un criminale. Ryan lo fa con riluttanza, lanciando l’attore contro un edificio e uccidendolo all’istante. Ryan, non avendo intenzione di uccidere l’attore, è visibilmente scioccato, mentre il padre lo elogia e si congratula con lui.

La quarta stagione di The Boys ci presenta la meravigliosa signora Firecracker

Frenchie, Kimiko e MM si incontrano con Firecracker, Sister Sage e Splinter in una sala convegni vuota, dove Sage dice a Firecracker che sono della CIA e che deve ucciderli per ottenere l’approvazione di Patriota. Splinter inizia a duplicarsi, dando inizio a una lotta che si protrae fino al Bat Mitzvah a tema “Marvelous Mrs. Maisel” di una ragazza della porta accanto. Splinter e i suoi duplicati nudi iniziano a creare scompiglio alla festa, attaccando Frenchie, Kimiko e MM. Firecracker trasmette l’evento in livestream sui suoi social media, sostenendo di essere stata attaccata dai sionisti. Il Macellaio si fa strada nella stanza e uccide Splinter, con grande sorpresa di Firecracker, che fugge dalla scena.

Più tardi, quella sera, nell’attico di Homelander, Homelander tenta, a suo modo sadico, di consolare un Ryan devastato, dicendogli che “non puoi salvarli tutti”. Quando Ryan mette in dubbio lo scopo dei supereroi e dice di non voler più tentare un salvataggio, Homelander si arrabbia e gli dice che è “destinato a molto di più”. Dopo l’incoraggiamento di Hughie, Annie decide di reclamare il suo moniker Starlight, con grande entusiasmo dei suoi seguaci. Frenchie entra in contatto con un vecchio amico parlando di Colin, dove viene rivelato che la sua riluttanza a intraprendere una relazione è dovuta al fatto che ha ucciso la sua famiglia, cosa che non è mai riuscito a superare.

Hughie irrompe nella suite dell’ospedale del padre, dove racconta con rabbia a Daphne come lei lo abbia abbandonato da bambino. Prima di lasciare la suite, Hughie minaccia la madre di portarla in tribunale per ottenere la procura. Kimiko scopre che il gruppo terroristico che l’ha rapita da bambina, la Shining Light, ha una base a New York, e parte per una missione in solitaria. Butcher arriva poco dopo e MM lo ringrazia per averli salvati da Firecracker e Splinter. Butcher parla del suo rammarico per tutti i pasticci che ha creato e della sua devastazione per non essere in grado di sistemare nulla prima della sua inevitabile morte. Si rivolge a MM, che rifiuta la possibilità che Butcher si riunisca ai Boys.

Dopo un inizio relativamente tranquillo (almeno per gli standard di The Boys), il secondo episodio della quarta stagione si tuffa subito nelle sequenze d’azione cupamente comiche ed esplicite che hanno sempre reso la serie così speciale. Il commento politico è ancora presente, chiaro come il sole, ma non si sente mai forzato e risulta del tutto naturale con la storia e persino con le scene d’azione. L’introduzione di Firecracker come commentatore dell’alt-right è un altro punto di forza, con Curry che non ha problemi a immedesimarsi completamente nella follia del personaggio, pur sentendosi incredibilmente reale. In questa stagione, A-Train sembra aver finalmente cambiato faccia, cosa che sembrava dovesse accadere da tempo. Ha fatto molti danni ai ragazzi – è l’unica ragione per cui Hughie è finito in questo pasticcio – ma Kripke e Usher vedono chiaramente che c’è abbastanza da redimerlo. Questo episodio dimostra che la serie non ha sbagliato un passo.