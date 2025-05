Per sempre: Netflix rinnova la serie per una seconda stagione

La possibilità era stata anticipata dalla showrunner Mara Brock Akil e ora arriva l’ufficialità: la serie Per sempre tornerà su Netflix con una seconda stagione. Come confermato da Variety, la notizia è arrivata durante la presentazione degli upfront di Netflix a New York mercoledì scorso e subito dopo il debutto, l’8 maggio, della stagione 1, che si è piazzata al terzo posto della Top 10 di Netflix con 3,7 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni di streaming.

Akil è showrunner e produttore esecutivo insieme a Judy Blume, Susie Fitzgerald, Erika Harrison, Sara White, Regina King, Reina King, Shana C. Waterman e Anthony Hemingway.

“Questo show non ha mai riguardato solo il primo amore, ma anche l’essere visti. Consentire agli adolescenti di essere teneri, complicati e reali“, ha dichiarato Akil in un comunicato. “E il mondo si è dimostrato all’altezza. La seconda stagione è la nostra lettera d’amore alle persone che hanno detto: ‘Sì, questo è per me’. Siamo onorati, eccitati e pronti ad andare ancora più a fondo. Grazie a Netflix – la seconda stagione arriverà presto!“.

LEGGI ANCHE: Per sempre: la spiegazione del finale della serie Netflix

Di cosa parla Per sempre?

Creata da Mara Brock Akil, Per sempre è un adattamento dell’omonimo romanzo del 1975 di Judy Blume che reimmagina i protagonisti come adolescenti neri della Los Angeles del 2018. Michael Cooper Jr. e Lovie Simone interpretano Justin Edwards e Keisha Clark, che “esplorano il romanticismo e le loro identità attraverso il viaggio imbarazzante di essere l’uno la prima volta dell’altra”, secondo la logline ufficiale. Il cast comprende anche Karen Pittman, Wood Harris, Xosha Roquemore, Marvin Winans III, Niles Fitch, Barry Shabaka Henley, Ali Gallo, Adriyan Rae, Paigion Walker, Xavier Mills, E’myri Crutchfield e Yusef Thomas.

LEGGI ANCHE: Per sempre: guida al cast e ai personaggi della serie Netflix