Scissione – Stagione 2: il cameo di Keanu Reeves non accreditato spiegato dal creatore

Il creatore di Scissione (Severance) Dan Erickson spiega il ruolo non accreditato di Keanu Reeves nella première della seconda stagione. Dopo essere uscito per la prima volta nel 2022, lo show di successo di Apple TV+ è tornato per la sua seconda uscita la scorsa settimana, continuando la storia del Mark Scout di Adam Scott e dei suoi colleghi di Lumon dopo il cliffhanger del finale della prima stagione. Le recensioni della seconda stagione di Scissione (Severance) sono state entusiastiche, e il primo episodio ha suscitato grande interesse per la sua forte narrazione e le sue interpretazioni, oltre che per un cameo a sorpresa di Reeves in un ruolo di sola voce durante una presentazione della Lumon per i dipendenti del dipartimento Macrodata Refinement.

In una recente intervista con Collider, Erickson ha spiegato il ruolo di Reeves come voce di Lumon, confermando che si trattava proprio della star di John Wick che il pubblico stava sentendo. Secondo il creatore, Keanu Reeves non era l’unico attore preso in considerazione, ma alla fine si è rivelato la scelta migliore per dare vita all’edificio aziendale che Mark e i suoi colleghi chiamano casa. Ecco la spiegazione di Erickson qui di seguito:

“Tutto quello che posso dire è che abbiamo parlato di un paio di persone diverse per quel ruolo. Volevamo che fosse una persona con cui la gente avesse un certo legame, ma anche che fosse una presenza molto calorosa. L’edificio Lumon è molto amichevole nel contesto di questo video, e c’è una cordialità e un cuore in quella voce”.

Che cosa significa il cameo di Reeves per la seconda stagione di Scissione (Severance)?

Il cameo di Reeves nei panni dell’edificio Lumon potrebbe essere una tantum, ma potrebbe anche tornare nei prossimi episodi. La presentazione mostrata a Mark, Helly (Britt Lower), Dylan (Zach Cherry) e Irving (John Turturro) ha lo scopo di tranquillizzarli al momento del ritorno al lavoro, assicurando loro che “Lumon sta ascoltando”. Il finale dell’episodio 1 della seconda stagione di Severance suggerisce che i dipendenti del reparto Macrodata Refinement non sono stati placati dalla presentazione, con Irving che dichiara che bruceranno Lumon.

È del tutto possibile che siano in arrivo altre presentazioni “Lumon sta ascoltando”, che affrontano preoccupazioni più specifiche che Mark e i suoi colleghi nutrono nei confronti del loro posto di lavoro. Con la posta in gioco in aumento, tuttavia, sembra che Milchick (Tramell Tillman) possa ricorrere a metodi più estremi per controllare i suoi dipendenti rispetto ai video educativi. Mark e i suoi colleghi sono ora molto motivati nella loro missione e probabilmente la direzione si renderà conto che i video non sono sufficienti.