Oscar 2025: la cerimonia non prevederà più le esibizioni dal vivo delle Canzoni Originali

Gli Oscar 2025 saranno un momento per onorare la città di Los Angeles in mezzo alla devastazione causata dagli incendi boschivi. Oltre a questo, l’Academy ha condiviso gli altri sulla cerimonia di quest’anno.

In una lettera inviata ai membri dell’Academy, il CEO Bill Kramer e la Presidente Janet Yang hanno delineato i piani per la 97a cerimonia degli Oscar, che si terrà, per l’Italia, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo. L’annuncio arriva subito dopo i devastanti incendi di Los Angeles, e l’Academy che ha colto l’occasione per sottolineare il suo impegno per la resilienza dell’industria cinematografica e della sua città natale.

“I nostri più sentiti ringraziamenti a tutti voi per la vostra compassione e il vostro supporto nelle ultime settimane”, così comincia la lettera, esprimendo solidarietà con le persone colpite dagli incendi che hanno travolto la contea di Los Angeles. Kramer e Yang hanno anche esortato i membri a sostenere gli sforzi di soccorso in corso e hanno incluso informazioni sulle risorse per gli aiuti.

Nuovi dettagli sulla cerimonia degli Oscar 2025

La prossima cerimonia, che sarà presentata dal comico vincitore di un Emmy ed ex conduttore di talk show notturni Conan O’Brien, promette di celebrare il potere trasformativo del cinema abbracciando al contempo temi di connessione e collaborazione.

In una rottura con la tradizione, non ci saranno quest’anno le esibizioni dal vivo delle canzoni nominate, un punto fermo delle passate cerimonie degli Oscar. Invece, lo spettacolo metterà in luce i cantautori attraverso riflessioni personali e approfondimenti dietro le quinte dei team creativi dietro la musica.

“Celebreremo la loro arte attraverso riflessioni personali dei team che danno vita a queste canzoni. Tutto questo, e altro ancora, scoprirà le storie e l’ispirazione dietro i candidati di quest’anno”, hanno scritto Kramer e Yang.

Quest’anno tornano i momenti “Fab 5”, un segmento in cui singoli artisti riconoscono i candidati e rendono omaggio. La tradizione, introdotta negli ultimi anni, ha trovato eco nel pubblico che celebra l’arte di generazioni diverse, il che ha portato a momenti memorabili come il premio Oscar Rita Moreno (“West Side Story”) che ha reso omaggio alla candidata come attrice non protagonista America Ferrera (“Barbie”). L’Academy ha anche in programma di “onorare Los Angeles come città dei sogni, mostrandone la bellezza e la resilienza”. Le nomination saranno annunciate oggi.

A questo link potete leggere la lettera dell’Academy.