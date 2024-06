She-Hulk: Attorney at Law, il twerking con Megan Thee Stallion? Tatiana Maslany dice la sua

She-Hulk: Attorney at Law si è rivelata una serie TV Disney+ sorprendentemente controversa, anche se non si può negare che per alcune delle polemiche che hanno afflitto la serie, c’erano delle ragioni ben evidenti a sostegno del malcontento (gli effetti visivi).

Poi, c’è stato il finale che ha incluso la rottura della quarta parete che non è riuscito a fornire i collegamenti più ampi ai fan dell’MCU. Forse la sorpresa più grande è stata quanto fossero sconvolti alcuni spettatori alla vista di She-Hulk che twerkava con Megan Thee Stallion in una scena post-crediti.

Riflettendo sull’inaspettata associazione, l’attrice Tatiana Maslany ha detto (via @AgentsFandom): “Ero stata a diversi concerti di Megan Thee Stallion prima di girare quella scena. Ero pronta. Quello è stato il momento più bello della mia vita.”

Parlando del lavoro con Mark Ruffalo, ha aggiunto: “Ci sono stati solo momenti divertenti con Mark. È una tale gioia. È davvero un ragazzino nel migliore dei modi. E si presenta ogni giorno dicendo: ‘Non lo so'” non so cosa sia.'”

Tatiana Maslany è She-Hulk: Attorney at Law

She-Hulk: Attorney at Law segue Jennifer Walters mentre naviga nella complicata vita di un avvocato single di 30 anni che è anche un hulk superpotente di 6 piedi e 7 pollici. La serie di nove episodi dà il benvenuto a una serie di veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth nei panni di Emil Blonsky/l’Abominio e Benedict Wong nei panni di Wong. Il cast include anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I produttori co-esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth. Tutti gli episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono ora disponibili per lo streaming su Disney+. Non si sa nulla su una seconda stagione.