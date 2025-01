And Just Like That: un noto personaggio tornerà nella terza stagione

Un personaggio di Sex & the City che ha fatto una sola apparizione nella serie reboot, And Just Like That…, tornerà per la terza stagione. Guidata dallo stesso cast principale che ha reso popolare la commedia-drama romantica originale, la serie reboot offre un aggiornamento sulle vite di quattro migliori amiche: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Samatha Jones (Kim Cattrall) e Charlotte York (Kristin Davis) 11 anni dopo il matrimonio di Carrie e Big nel film del 2008, Sex and the City.

Mentre Samantha è ancora molto presente nella vita di Carrie, Cattrall è notevolmente assente nella serie reboot. L’attrice ha più volte dichiarato di non essere interessata a riprendere il suo ruolo, ma grazie alla popolarità del reboot, la HBO ha reso possibile un piccolo cameo. Cattrall ha sorpreso i fan con una breve scena di telefonata nel finale della seconda stagione di And Just Like That…, anche se il suo ritorno nella terza stagione è improbabile. Nella seconda stagione, Carrie ha riallacciato i rapporti con Aidan (John Corbett), divorziato, e il suo passato ha portato inevitabilmente un altro personaggio.

Powered by

Rosemarie DeWitt torna per And Just Like That… Stagione 3

Rosemarie DeWitt tornerà per la terza stagione di And Just Like That…, mentre Patti LuPone si unirà alla stagione come nuovo membro del cast. La DeWitt è entrata a far parte del cast nella seconda stagione con il ruolo dell’ex moglie di Aidan, Kathy, una designer tessile con cui condivide tre figli. Nella seconda stagione, Carrie ha ricominciato a vedere Aidan e ha chiesto di incontrare Kathy, che le ha detto di non scrivere dei loro figli nel libro. Nel frattempo, la LuPone, due volte vincitrice di un Grammy, è apparsa sui piccoli schermi nel 2024 nel ruolo di una strega divinatrice siciliana in Agatha All Along.

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il produttore esecutivo della serie Michael Patrick King ha confermato le apparizioni della DeWitt e della LuPone nella terza stagione di And Just Like That…. King ha anticipato che la LuPone avrà “un arco narrativo” nella nuova stagione, anche se i dettagli sul suo ruolo non sono ancora stati resi noti. Ha anche aggiunto che Kristen Schaal di What We Do in the Shadows apparirà nella nuova stagione.