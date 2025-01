Suits LA: Gabriel Macht ritornerà come Harvey Specter

Suits L.A. segnerà il ritorno di uno dei personaggi più iconici del franchise, Harvey Specter, e anche se sarà bello vedere l’avvocato ancora una volta sullo schermo, la sua apparizione significa che una tendenza controversa continuerà. Presente nella serie dalla prima stagione, Gabriel Macht ha interpretato Harvey per tutta la durata della serie originale, lasciando un’eredità duratura. Ora, Harvey Specter passerà a Suits LA, un prossimo spinoff incentrato su uno studio legale di Los Angeles, e Macht ha confermato di apparire in un arco di tre episodi.

Anche se non è ancora chiaro che tipo di ruolo avrà, il ritorno di Harvey indica che potrebbe essere amico di Ted Black (Stephen Amell), dato che Black ha lavorato a New York prima di trasferirsi a Los Angeles. A prescindere dai suoi potenziali legami, la presenza di Harvey nello spinoff aggiungerà una certa legittimità al suo cast, facendo sentire i personaggi principali più importanti ora che saranno legati alla serie originale. Di conseguenza, il fatto che Macht riprenda il suo ruolo aggiunge sicuramente molto clamore al prossimo progetto Suits, ma mantiene anche una tendenza divisiva che va avanti dal 2019.

Il ritorno di Harvey in Suits LA non coinvolgerà Mike (per quanto ne sappiamo)

Nonostante la conferma che Harvey sarà coinvolto in Suits LA, non è stato detto che Mike Ross farà parte del progetto. Entrambi i personaggi hanno condotto lo show originale per sette stagioni, ma a parte tre episodi della stagione 9, il duo non è più stato insieme dal 2018. Purtroppo, Suits LA sembra che continuerà la tendenza a separarli, poiché nonostante Mike faccia parte delle migliori scene di Suits di Harvey e viceversa, non sembra che le loro strade si incroceranno di nuovo a breve, anche se Patrick J. Adams tornerà nel franchise attraverso lo spinoff.

Se da un lato la conferma di Harvey è importante per il prossimo show drammatico, dall’altro Mike sarebbe un’opportunità ancora più grande per il progetto, visto che negli ultimi sei anni non ha avuto molte apparizioni nel franchise.

Dato che il coinvolgimento di Harvey è stato pubblicizzato come un arco di tre episodi, sembra improbabile che Mike abbia qualcosa di più di un cameo nella prima stagione dello spinoff, data la mancanza di annunci. Se da un lato la conferma di Harvey è importante per il prossimo show drammatico, dall’altro Mike sarebbe un’opportunità ancora più grande per il progetto, visto che negli ultimi sei anni non ha avuto molte apparizioni nel franchise. Tuttavia, anche se Mike potrebbe avere i suoi episodi prima o poi, la notizia del ritorno di Adams sarebbe probabilmente già stata diffusa, il che significa che Harvey presumibilmente continuerà il suo viaggio in Suits senza il suo ex protetto.

Suits ha fatto di Harvey il suo unico personaggio principale dopo l’abbandono di Patrick J. Adams

Dopo che Mike ha lasciato la serie verso la fine della stagione 7, Harvey è diventato l’unico protagonista, dato che la storia ruotava quasi interamente intorno a lui. Sebbene si possa sostenere che Suits sia sempre stato incentrato su Harvey, Mike è stato innegabilmente altrettanto importante e i due si sono divisi la responsabilità di essere protagonisti, creando alcune interessanti trame. La loro chimica e il loro rapporto hanno aggiunto una dinamica cruciale alla serie che ha contribuito a elevare il dramma, ma con l’uscita di Patrick J. Adams da Suits nella stagione 7, le cose sono cambiate drasticamente. Piuttosto che cercare di sostituire Mike, il franchise ha optato per un cambio di rotta, facendo diventare Harvey l’unico protagonista.

Altri personaggi sono stati valorizzati, ma Harvey è stato al centro dell’azione, rendendo chiaro che era ufficialmente il personaggio principale di Suits. La partenza di Adams avrebbe potuto portare alla conclusione della serie dopo sette stagioni per evitare potenziali problemi, ma la decisione di continuare a tenere Harvey sotto i riflettori ha dato i suoi frutti a lungo termine. Anche se le stagioni 8 e 9 non sono state all’altezza delle precedenti, hanno comunque offerto un intrattenimento abbondante, una conclusione soddisfacente e hanno mantenuto vivo l’interesse per il franchise tanto da giustificare un altro spinoff, battendo al contempo i record di Netflix.