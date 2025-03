Sullivan’s Crossing: rivelata la data di uscita della terza stagione

La terza stagione di Sullivan’s Crossing sarà trasmessa in anteprima su The CW. Il dramma romantico, basato sul romanzo di Robyn Carr, è arrivato su The CW nell’ottobre 2023. Co-prodotta dall’emittente canadese CTV, l’adattamento vede come protagonisti Morgan Kohan, Chad Michael Murray, Tom Jackson, Andrea Menard e Scott Patterson. Segue Maggie Sullivan (Kohan), una neurochirurgo che torna a casa nella campagna della Nuova Scozia dopo alcuni problemi legali e si ricongiunge con il padre da cui si era allontanata.

Deadline TV ha confermato che la terza stagione di Sullivan’s Crossing andrà in onda mercoledì 7 maggio su The CW alle 20:00. La notizia della serie creata da Roma Roth arriva mentre The CW ha svelato il suo palinsesto primaverile, che include la stagione finale della commedia Children Ruin Everything e un nuovo adattamento di Sherlock. Sebbene il network sia cambiato significativamente sotto la guida di Nexstar, Sullivan’s Crossing si è dimostrato un successo affidabile.

Cosa significa la terza stagione di Sullivan’s Crossing per la serie

È stato confermato che gli episodi in arrivo vedranno il trio principale riprendere i propri ruoli. Kohan, Murray e Scott Patterson torneranno rispettivamente nei panni di Maggie, Cal Jones e Harry “Sully” Sullivan. La serie è stata potenziata dalla familiarità del trio con Kohan, noto per When Hope Calls. Murray e Patterson sono noti rispettivamente per One Tree Hill e Gilmore Girls. Questo li mette nella posizione di reali della WB e della CW che tornano alla rete un tempo nota per i drammi romantici e adolescenziali.

Il tema ricorrente dell’adattamento, oltre alle domande sulla vita sentimentale di Maggie e sulla ricostruzione familiare, è la città stessa e se sarà in grado di mantenere saldamente l’identità a cui Maggie sta tornando. Non è l’unico adattamento popolare di Robyn Carr, anche il futuro di Virgin River, stagione 7, sta riscuotendo un enorme successo su Netflix ed è uno dei rari originali dello streamer ad essere rinnovato così costantemente.