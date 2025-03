Daredevil: Rinascita, Wilson Bethel condivide una sanguinosa foto BTS

I primi due episodi di Daredevil: Rinascita sono ora in streaming su Disney+, e la première della serie ha preso il via con una sequenza sanguinosa che è culminata con la morte di un personaggio e con un altro lasciato in particolarmente malridotto.

Seguono spoiler.

Powered by

L’episodiio “Heaven’s Half Hour” inizia con Matt Murdock (Charlie Cox), Karen Page (Deborah Ann Woll) e Foggy Nelson (Elden Henson) che si dirigono al Josie’s Bar per un drink. Si trascorre quel tanto che basta con questi amici intimi così da rendere l’incombente “evento traumatico” ancora più devastante quando arriva. Benjamin “Dex” Poindexter, alias Bullseye (Wilson Bethel), orchestra infatti un piano per attirare Daredevil lontano in modo da poter prendere di mira le persone a lui più vicine e, come molti avevano previsto dopo le foto rivelatrici sul set, questo porta alla morte di un personaggio amato della serie.

Foggy Nelson viene infatti colpito al petto e alla fine muore dissanguato tra le braccia di Karen. Dopo una brutale battaglia, Daredevil cede al suo bisogno di vendetta e fa cadere Dex da un edificio di quattro piani. Mentre una Karen isterica si gira per assicurarsi che non sia stato Matt a colpire il suolo dietro di lei, vediamo che Bullseye è ancora vivo (per un pelo). Anche nella realtà amplificata dell’MCU, questa è stata una caduta piuttosto difficile da superare per qualsiasi essere umano “normale”, quindi come ha fatto Dex a cavarsela?

Nel finale della terza stagione dello show di Netflix, Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) spezza la schiena di Poindexter e la serie si conclude con il cattivo sottoposto a un intervento chirurgico. Apprendiamo che il suo chirurgo è il dottor Oyama, che utilizza “acciaio al cogomma” per riparare la colonna vertebrale del suo paziente. Nei fumetti, il dottor Kenji Oyama (alias Lord Dark Wind) è uno degli uomini coinvolti nella procedura di innesto dell’adamantio nelle ossa di Wolverine.

Anche se non ne abbiamo la certezza, è ragionevole supporre che l’intero scheletro di Dex dovesse essere potenziato dopo la sua permanenza sul tavolo operatorio. Bullseye finisce per passare per morto, ma probabilmente non è uno spoiler confermare che lo rivedremo prima della fine della stagione. Ad ogni modo, proprio Bethel ha ora condiviso una sanguinosa foto dal dietro le quinte del set, accompagnandola dall’esclamazione “Uff. Nottata difficile”. L’immagine si può vedere qui.

LEGGI ANCHE: Daredevil: Rinascita, riassunto e spiegazione del finale degli episodi 1 e 2

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025.