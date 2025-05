Ted: in arrivo una serie animata sequel con le voci di Seth MacFarlane, Mark Wahlberg e Amanda Seyfried

Peacock ha deciso di puntare su Ted, ordinando una serie animata basata sul franchise cinematografico del volgarissimo orsetto di Seth MacFarlane. I dettagli esatti della trama sono stati tenuti nascosti, ma la serie animata si svolgerà dopo gli eventi dei due film live-action. MacFarlane darà nuovamente la voce a Ted, mentre Mark Wahlberg, Amanda Seyfried e anche Jessica Barth riprenderanno i loro ruoli cinematografici rispettivamente di John, Sam e Tami-Lynn. Inoltre, Kyle Mooney darà voce al nuovo personaggio di Apollo, mentre Liz Richman sarà la voce di Ruth.

Come riportato da Variety, questa è la seconda serie televisiva su Ted della Peacock, poiché lo streamer manda attualmente in onda anche una serie prequel in live-action. Questa serie è stata lanciata nel gennaio 2024 e ha battuto il record di titoli originali più visti di Peacock fino ad oggi. Una seconda stagione è attualmente in lavorazione. Anche in questo progetto prequel MacFarlane dà anche la voce a Ted, mentre Richman ha interpretato Polly, la compagna di scuola di John, in diversi episodi.

MacFarlane sarà inoltre sceneggiatore e produttore esecutivo della nuova serie animata, oltre che – come già detto – voce del protagonista. Paul Corrigan e Brad Walsh sono a loro volta sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunner. Corrigan e Walsh sono già anche showrunner della serie prequel. Erica Huggins, Alana Kleiman, Jason Clark e Aimee Carlson della Fuzzy Door Entertainment di MacFarlane sono anche produttori esecutivi insieme a Claudia Katz della Rough Draft. UCP produce insieme a Fuzzy Door e MRC.

Il primo film di Ted si era rivelato un grande successo al botteghino, incassando quasi 550 milioni di dollari con un budget di 65 milioni nel 2012. Il sequel del 2015 ha incassato oltre 215 milioni di dollari. Lecito dunque che si voglia continuare a tornare a questo franchise, che tra battute irriverenti e gag assurde offre quell’intrattenimento vietato ai minori ormai sempre meno diffuso.