Scarlett Johansson e Miles Teller si uniscono ad Adam Driver in Paper Tiger di James Gray

Il regista James Gray sta mettendo insieme un altro cast di prim’ordine per il suo prossimo film, Paper Tiger. Secondo le fonti di Deadline, Scarlett Johansson e Miles Teller saranno i co-protagonisti del prossimo film, al fianco di Adam Driver. Gray sta scrivendo e dirigendo il film, la cui produzione dovrebbe iniziare il mese prossimo nel New Jersey. Johansson e Teller sostituiscono Anne Hathaway e Jeremy Strong (entrambi presenti nel precedente film di Gray, Armageddon Time), che hanno dovuto rinunciare a causa di altri impegni. Al momento non sono noti i ruoli Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller ricopriranno nel film.

Il film è descritto come una storia tesa e grintosa che ruota attorno a due fratelli che inseguono il sogno americano solo per rimanere invischiati in un piano che si rivela troppo bello per essere vero. Mentre cercano di farsi strada in un mondo sempre più pericoloso di corruzione e violenza, si ritrovano con la loro famiglia brutalmente terrorizzata dalla mafia russa. Il loro legame inizia quindi a sfilacciarsi e il tradimento, un tempo assolutamente impensabile, diventa ora fin troppo possibile.

Scarlett Johansson, due volte candidata all’Oscar, è nota per Storia di un matrimonio (dove aveva recitato proprio con Adam Driver), Jojo Rabbit, Lei, Lost in Translation, oltre che per il ruolo di Black Widow nel MCU. Prossimamente sarà protagonista di La trama fenicia di Wes Anderson, che sarà presentato in concorso a Cannes, e debutterà alla regia con Eleanor the Great, che sarà presentato in anteprima a Un Certain Regard.

Miles Teller è invece noto per successi come Top Gun: Maverick, Whiplash e The Spectacular Now. Recentemente ha recitato in The Gorge per Apple TV+ e ha concluso la produzione del biopic Michael della Lionsgate e di Eternity della A24, in cui recita con Elizabeth Olsen e Callum Turner. Sarà poi protagonista della commedia fantastica Possum Song di Greg Kwedar e di Winter Games di Paul Downs Colaizzo per la Paramount Pictures.

Il film sarà prodotto da Rodrigo Teixeira con la sua RT Features e dal frequente collaboratore Anthony Katagas con la AK Productions, insieme a Raffaella Leone, Gary Farkas, Marco Perego, Carlo Salem e Andrea Bucko. Tra i produttori esecutivi figurano Lee Broda, Jeff Rice, Riccardo Maddalosso ed Emille Salveson.