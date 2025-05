Daredevil: Rinascita – Stagione 2, foto dal set rivelano un ulteriore cambiamento nel costume

Sono ricominciate le riprese a New York della stagione di Daredevil: Rinascita e ora abbiamo un’altra serie di foto dal set dell’imminente seconda stagione dello show. Sembra che Daredevil (Charlie Cox) e Bullseye (Wilson Bethel) stiano facendo squadra, diventando forse improbabili alleati in una New York ora governata dal sindaco Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) con il pugno di ferro. Non è che l’Uomo senza Paura non abbia mai lavorato con un assassino prima d’ora (ad esempio il Punitore).

Le nuove foto rivelano però anche un nuovo aspetto del logo con l’occhio di bue che è stato aggiunto alla maschera del cattivo e altre modifiche al costume di Daredevil. In precedenza si era ipotizzato che il vigilante dipingesse di nero la sua tuta rossa, ma sembra che la cosa non sia destinata a durare a lungo. Le precedenti foto del set mostravano solo dei barlumi di rosso, mentre ora si notano delle ampie macchie. Fortunatamente, l’iconico logo “DD” è rimasto. Qui di seguito, ecco le foto condivise:

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita è su Disney+.