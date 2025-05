Proiettile vagante 3: la spiegazione del finale del film

Il finale di Proiettile vagante 3 di Netflix alza decisamente la posta in gioco: Lino e Areski si preparano per una resa dei conti che era in programma fin dalla conclusione del primo film della trilogia. Dopo essere rimasto coinvolto nelle macchinazioni di Alexander Resz, il capo della polizia corrotto che tira le fila della nefasta operazione di traffico di droga, Lino deve rintanarsi per la sua ultima missione, che potrebbe determinare il destino della sua missione di vendetta contro l’assassino di Charas.

Tuttavia, le cose si complicano quando viene coinvolto in un gioco di bluff, doppi giochi e inganni da ogni angolazione. Questo lo spinge all’estremo, mentre si affida alla sua fidata partner, Julia, per aiutarlo a realizzare il suo sogno senza compromettere i suoi ideali. Tuttavia, è necessario un intervento da parte di una fonte inaspettata per risolvere la situazione di stallo negli ultimi istanti, il che porta a porsi diversi interrogativi. Qui di seguito, scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul finale di Proiettile vagante 3.

La trama di Proiettile vagante 3

Alla fine di Proiettile vagante 2, Lino, gravemente ferito, è stato preso in consegna dalla polizia. Nel frattempo, Areski si recava in uno sfasciacarrozze per raccogliere il portachiavi di Charas dall’auto Renault distrutta. Il terzo film si apre con uno sguardo più elaborato sulla vita di Areski dopo la sua fuga alla fine del primo film. Viene mostrato mentre vive in Germania, dove lavora come autista di bulldozer sotto falsa identità. Mentre lavora ancora in nero come esecutore nell’operazione di Alexander Resz, si rende conto di essere braccato da Resz a causa della morte di Marco, che lo rende una potenziale mina vagante.

Sopravvive per poco all’attentato, ma viene affrontato a casa sua da altri uomini. Questi uccidono la sua innocente fidanzata, Mathilde, che non ha idea del passato di Areski. Successivamente, ci ritroviamo con la scena finale del secondo film, in cui Areski arriva al deposito di rottami per raccogliere il portachiavi di Charas. Dopo il ritorno in Francia, Areski inizia a consolidare la sua posizione imparando a conoscere meglio come sono cambiate le cose dal suo arresto di anni prima. Cerca di colmare il divario con la sua ex moglie, Stella. Tuttavia, l’incontro tra i due è di breve durata perché Lino inizia a sospettare che il suo nemico mortale sia tornato in città.

Nell’incipit del film, vediamo Lino confrontarsi con Alexander Resz, l’influente figura all’interno delle forze di polizia che si presume sia lo sponsor dietro le azioni passate di Areski e la corruzione all’interno dei ranghi. Egli organizza uno speciale passaggio di consegne con la polizia spagnola, che gli fornisce Lino, il protagonista, e riceve in cambio Alvaro. Se Lino viene risparmiato, lo stesso non vale per Alvaro, che viene ucciso dal fidato scagnozzo di Resz, Yuri. Per gran parte della narrazione, Lino concentra tutti i suoi sforzi sulla cattura di Areski. Tuttavia, percependo l’ostilità di Lino e degli altri, Areski decide di consegnarsi ai poliziotti, ma solo tramite Julia e Moss.

Questi ultimi fanno in modo di usarlo come testimone chiave nella loro lotta per incastrare Alexander Resz, che rimane una macchia per le autorità. Lino viene tenuto fuori dal giro a causa dei suoi legami personali con il caso e del suo disperato bisogno di assicurarsi che Areski venga punito per l’uccisione di Charas. La trama si complica ulteriormente quando scopriamo che Moss non lavora più dalla parte dei buoni e vuole aiutare Resz a raggiungere i suoi obiettivi. Lei è in combutta con lui a causa di obiettivi egocentrici e di promesse relative alla sua promozione nei ranghi se Resz sarà nominato capo della Narcotici.

La spiegazione del finale di Proiettile vagante 3: Chi abbatte Resz?

Con Areski che funge da importante merce di scambio, il finale di Proiettile vagante 3 ruota attorno a tutte le diverse forze e fazioni che fanno del loro meglio per catturarlo per i propri scopi. Julia e Lino vogliono tenerlo in vita perché sperano di smantellare l’operazione sporca di Resz, mentre per quest’ultimo è vero il contrario. A tal fine, i momenti finali preparano l’inevitabile scontro tra le due parti, che sembra essere vinto da Lino. Tuttavia, a causa del tradimento di Moss, Julia e Lino si rendono presto conto di essere stati presi in giro dal loro ufficiale superiore, che cerca solo di servire se stesso. Resz finisce per radunarli alla pista di atterraggio, dove dovrebbero incontrare i loro contatti tedeschi.

Successivamente, ordina di farli uccidere. Tuttavia, un grande colpo di scena si verifica quando il più letale scagnozzo di Resz, Yuri, si presenta alla pista d’atterraggio e uccide il suo padrone. Resz, che in passato ha avuto a che fare con Areski, teme che un incidente simile possa ripetersi all’interno della sua organizzazione se non gestisce le cose in modo adeguato. Così, ordina di uccidere Yuri, temendo che possa essere il prossimo Areski. All’insaputa di Resz, Yuri sopravvive all’attentato e finisce per uccidere i suoi aggressori. Successivamente, rintraccia Resz sulla pista d’atterraggio, dove lo uccide a colpi di pistola per completare la sua vendetta.

L’esito si rivela fortuito, perché Lino e Julia sono in grave difficoltà prima che Yuri arrivi sulla scena. Grazie all’intervento di quest’ultimo, riescono a salvarsi e a liberarsi per sempre dalle pericolose macchinazioni di Resz. Dopo aver eliminato il suo ex padrone, Yuri lascia la pista d’atterraggio con la sua auto. Rintraccia Cole, il fidato consigliere di Resz, nel quartier generale, dove vede l’uomo che cerca disperatamente di mettere le mani sul denaro contenuto nella cassaforte prima di fuggire. Tuttavia, Yuri uccide anche lui e se ne va portando con sé i sacchi di denaro. In questo modo, riesce a sistemare tutte le questioni in sospeso e a fuggire con una ricompensa per le sue azioni.

Cosa succede ad Areski? Moss viene arrestato?

Dopo la morte di Resz, Areski fugge dalla pista d’atterraggio salendo in macchina e allontanandosi. Nonostante veda il suo rivale fuggire, Lino si prende il tempo di controllare Julia, a cui Resz ha sparato. Dopo aver constatato che la ragazza è al sicuro, sale in macchina e insegue Areski. Utilizzando le varie capacità della sua auto, blocca la fuga di Areski e lo riporta alla stazione di polizia. Successivamente, viene arrestato e interrogato. Moss cerca di fingere la sua innocenza, ma è tutto inutile. Con Areski in custodia, il suo coinvolgimento nell’intera vicenda verrà sicuramente alla luce, mettendo a repentaglio la sua carriera e la sua reputazione.

In una delle scene finali, vediamo Stella e suo figlio camminare per i corridoi del distretto mentre Areski siede nella stanza degli interrogatori. Cerca disperatamente di parlare con loro, ma loro non gli prestano attenzione e se ne vanno. I destini di Areski e Moss sono probabilmente segnati, soprattutto per il primo. Poiché Areski ha ucciso Charas, la sua reputazione di assassino di poliziotti lo ha reso per un po’ uno degli individui più odiati all’interno dei ranghi. Pertanto, ci sono pochissime possibilità che ottenga un qualsiasi tipo di amnistia da parte dei pubblici ministeri quando redigono il suo caso. Inoltre, con la morte di Resz, non ha alcun potere contrattuale nel prossimo processo, che è la sua unica possibilità di ottenere un accordo favorevole come quello di Marco.

Vale anche la pena di notare che ha portato una cattiva reputazione all’intero dipartimento perché era un poliziotto corrotto. La sua corruzione e il suo coinvolgimento in un’operazione di traffico di droga su larga scala lo porteranno ad avere un caso difficile da combattere. Anche se non è così grave, lo stesso vale per Moss, che diventa il lacchè di Resz verso la fine del film. Nonostante abbia fatto del suo meglio per sconfiggere Resz fin dall’inizio, Moss finisce per diventare proprio ciò che odia alla fine di “Last Bullet”. Rendendosi conto che non ha modo di sconfiggere Resz in battaglia, si unisce a lui, sperando che lui possa promuoverla tra i ranghi una volta eletto come prossimo capo della Narcotici.

Un obiettivo del tutto egoistico che mette Lino e Julia in grave pericolo. Nella resa dei conti finale, il duo crede che Moss sia dalla loro parte quando si imbarcano nella loro missione di catturare Areski. Tuttavia, quando il tradimento di Moss viene alla luce, entrambi apprendono che Moss è una causa persa e ha rinunciato ai suoi scrupoli morali unendosi al nemico. Pertanto, la sua fine sarà probabilmente altrettanto dolorosa di quella di Areski, una volta che la verità della faccenda verrà accertata e inizieranno le udienze in tribunale.

Lino e Julia finiscono insieme? Faranno entrare Sarah nella squadra?

Dopo aver sconfitto Resz, Moss e Areski, il film si conclude con Lino e Julia che tornano al garage di Sarah, dove finalmente hanno un momento di pace. Il duo è felice di essere riuscito a vendicare la morte di Charas, che era il loro obiettivo principale nel primo film. Nel frattempo, i due iniziano anche a sviluppare un legame romantico, come dimostra il bacio di lei a lui durante la scena della pista d’atterraggio. Nel corso dei tre film, i due attraversano diversi alti e bassi nella loro relazione, mostrando come l’omicidio di Charas getti tutto nel caos. In particolare, Lino diventa ossessionato dall’idea di trovare il responsabile e consegnarlo alla giustizia. Di conseguenza, spesso si allontana da Julia. Tuttavia, alla fine di Proiettile vagante 3, Lino e Julia sono finalmente liberi di spingere la loro relazione oltre.

Mentre la loro storia d’amore è in corso, il duo principale trova anche una nuova persona da includere nella propria squadra: Sarah. Il suo garage e le sue abilità di meccanico si rivelano preziosi in Proiettile vagante 3, soprattutto quando Lino si prepara allo scontro con le forze di Resz e Areski. Costruisce da zero un’auto nuova di zecca, che incarna la sua personalità resistente e robusta. È fondamentale per catturare Areski nell’inseguimento finale e per resistere ad alcuni combattimenti brutali. A questo punto, sia Lino che Julia iniziano a vedere l’utilità di includere Sarah nella loro squadra e di utilizzare le sue abilità per espandere le loro missioni in futuro. In questo modo, Sarah avrà qualcosa da fare in futuro e la squadra principale diventerà un triumvirato, invece di lavorare solo in coppia.