Peacemaker – Stagione 2: il primo trailer della serie del DCU con John Cena

È stato diffuso il primo trailer ufficiale della stagione 2 di Peacemaker, la serie dei DC Studios firmata da James Gunn e interpretata da John Cena. Tra le altre cose, il trailer rivela un’apparizione di Nathan Fillion come Guy Gardener/Lanterna Verde (ruolo che riprenderà anche in Superman e Lanterns), la Hawkgirl di Isabela Merced (anche lei presente in Superman), il Rick Flag Sr. di Frank Grillo, un doppio Peacemaker e altri legami con il nuovo universo DC di Gunn. Nella giornata di ieri James Gunn aveva anticipato l’arrivo del trailer condividendo su Instagram il seguente poster:

Peacemaker, cosa sappiamo sulla seconda stagione

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”. I dettagli sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma indicativamente ruoterà intorno al tentativo di Rick Flag Sr. di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman), avvenuta in The Suicide Squad.

Si vocifera poi che tra i cambiamenti apportati nel seguire Smith in una nuova realtà, ci sarà il fatto che suo padre e suo fratello sono di nuovo vivi. “In Creature Commandos, li sentirete parlare di cose che sono accadute in [The] Suicide Squad o Peacemaker”, ha detto di recente Gunn a proposito della collocazione della seconda stagione di Peacemaker nel canone del DCU. “Beh, allora quelle cose diventano automaticamente canon”.

“La verità è che quasi tutto Peacemaker è canonico, con l’eccezione dei riferimenti alla Justice League”, ha aggiunto, riferendosi ai camei del finale della prima stagione da parte dell’Aquaman di Jason Momoa e del Flash di Ezra Miller.

Questa seconda serie di episodi ha riunito un cast impressionante che comprende John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman e Tim Meadows. Si vocifera anche la presenza di Joel Kinnaman. La seconda stagione di Peacemaker è prevista per il 21 agosto 2025 su MAX.