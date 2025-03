Prison Break reboot: Emily Browning, Lukas Gage e Drake Rodger entrano nel cast del pilot

Emily Browning, Lukas Gage e Drake Rodger sono stati tutti scelti per i ruoli principali nel pilot del reboot di “Prison Break“, che era stato annunciato originariamente a dicembre. I dettagli esatti della trama sono tenuti segreti.

Browning interpreta Cassidy Collins, descritta come “un ex soldato diventato agente penitenziario che accetta un lavoro in una delle prigioni più letali d’America”. Gage interpreterà Jackson nel pilot, che si dice sia “un politico di buona famiglia alla sua prima campagna per il Congresso”. E Rodger interpreterà Tommy, “un detenuto in una delle prigioni più letali d’America, incarcerato dieci anni fa”.

Browning ha recentemente recitato in spettacoli come “Class of ’07” su FX, “The Affair” su Showtime e “American Gods” su Starz. Il film “One More Shot“, in cui recita, è stato recentemente presentato in anteprima al SXSW. I suoi altri ruoli cinematografici includono “Legend”, “La bella addormentata“, “Sucker Punch” e “Shangri-La Suite“.

Negli ultimi anni Gage ha avuto successo con ruoli negli show della HBO “The White Lotus” e “Euphoria”, mentre ha recitato anche nella stagione 4 di “You”, “Dead Boy Detectives” e nella stagione 5 di “Fargo”. Nel cinema, è noto per “Companion”, “How to Blow Up a Pipeline“, “Smile 2” e “Road House“.

Rodger ha recentemente recitato nella serie prequel di “Supernatural” “The Winchesters” alla The CW ed è apparso in diversi episodi della serie di successo della Paramount+ “Landman”. Ha anche recitato in film come “Murder RX”, “Not Alone” e “Mantra”.

Elgin James sta scrivendo e producendo esecutivamente il pilot del reboot, con Dawn Olmstead, il creatore di “Prison Break” Paul Scheuring, Marty Adelstein e Neal Moritz anche loro produttori esecutivi. 20th Television, che ha prodotto la serie originale, è lo studio