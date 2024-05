Pretty Woman: sorprendenti retroscena sul film con Richard Gere e Julia Roberts

Pretty Woman è un innegabile classico moderno. Ha lanciato l’allora sconosciuta Julia Roberts verso la superstar ed è diventato un vero e proprio fenomeno, incassando quasi mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo. Ma il film ha affrontato una strada difficile, costellata da problemi di casting, cambiamenti di studio e riscritture totali prima di essere finalmente realizzato. Nonostante il suo status di icona, siamo pronti a scommettere che ci sono molte cose che non sapete di “Pretty Woman”.

Il finale originale di Pretty Woman era super oscuro

Pretty Woman è la quintessenza della commedia romantica, ma il finale originale del film era piuttosto intenso.

Nella sceneggiatura originale, l’amico di Vivian, Kit, muore di overdose e Edward e Vivian non finiscono insieme. Edward butta Vivian fuori dalla sua auto, insieme ai soldi che le aveva dato per il weekend. Wow. È piuttosto triste.

Probabilmente il film non avrebbe avuto il successo che ha avuto se fosse stato così. Ma quando la Disney è intervenuta come produttore, sono stati apportati cambiamenti drastici alla sceneggiatura per trasformarla in una favola moderna e piacevole per il pubblico.

Julia Roberts ha fatto due provini

Diverse attrici fecero il provino per il ruolo di Vivian prima che Julia Robert venisse scelta. Tuttavia, quando il film passò di mano e finì alla Disney, i dirigenti erano piuttosto contrari alla presenza della Roberts nel film. Si trattava di un volto abbastanza nuovo, con pochi crediti a suo nome.

All’improvviso la Roberts non ebbe più la parte e fu costretta a fare una seconda audizione. Il ruolo fu offerto a diverse altre attrici, ognuna delle quali non era disponibile per le riprese del film o rifiutava categoricamente la parte. Alla fine, la Roberts è stata scritturata (di nuovo).

Il film era originariamente intitolato “3.000 dollari”.

Quando è entrato in produzione, Pretty Woman era un film molto diverso. Si intitolava “3.000 dollari” e Vivian era una tossicodipendente. La sua relazione con Edward è puramente transazionale e il titolo si riferisce alla somma di denaro che Edward le paga.

Quando il progetto è stato accettato dalla Disney, la Roberts ha dovuto fare un’audizione per il nuovo regista, Garry Marshall, che all’inizio non era interessato al suo ruolo. Quando il film è passato da un dramma cupo a una commedia romantica più leggera, la Roberts è diventata la scelta più ovvia.

Era difficile far ridere la Roberts davanti alla telecamera

L’America si è innamorata della risata della Roberts in Pretty Woman, ma non molti sanno quanto sia stato difficile far ridere davvero l’attrice. Certo, Richard Gere l’ha fatta abbaiare di sorpresa durante la scena del portagioie, ma un incidente precedente si è rivelato ancora più faticoso.

Durante la scena in cui Vivian guarda le repliche di I Love Lucy, la Roberts aveva difficoltà a ridere in modo convincente. Così, Garry Marshall si posizionò appena fuori dallo schermo e solleticò i piedi della Roberts per ottenere i risultati desiderati. È una scena memorabile, ma tanto sconcertante quanto affascinante: Vivian è così deliziata che si potrebbe pensare che non le sia mai stato permesso di avvicinarsi a un televisore, tanto meno a uno che mostra immagini in movimento di una donna che mangia cioccolato da un nastro trasportatore.

Richard Gere ha rifiutato il film più volte

La decisione di ingaggiare Richard Gere non è stata facile. Ma anche quando Marshall capì che Richard Gere era la persona giusta per interpretare Edward, l’attore non la pensava allo stesso modo. Richard Gere rifiutò l’offerta di recitare in Pretty Woman non una ma più volte.

Come ultima risorsa, Marshall portò Julia Roberts a New York per parlare personalmente con Richard Gere e cercare di convincerlo. Julia Roberts scrisse “per favore, dì di sì” su un post-it e lo mostrò a Gere mentre era al telefono con Marshall, e Gere alla fine accettò.

Un costume importante è stato comprato per strada

Una delle parti più memorabili di Pretty Woman sono i costumi indossati dai vari personaggi, in particolare da Vivian. Si tratta di un buon mix di stile cool di fine anni ’80 e di smoking e abiti da favola. Uno degli abiti più iconici del film è stato comprato per strada.

La giacca rossa indossata da Vivian quando Edward la vede per la prima volta sull’Hollywood Boulevard è stata notata in modo analogo dai costumisti che stavano guidando in cerca di ispirazione. La giacca era indossata da una persona a caso e loro l’hanno comprata proprio lì per una manciata di soldi.

La Roberts non sapeva guidare

All’epoca delle riprese Julia Roberts aveva 21 anni e non aveva ancora preso la patente. Questo non ha impedito al suo personaggio, Vivian, di salire al volante della Lotus Esprit di Edward e di scorrazzare per Los Angeles. L’eccitazione del suo personaggio era assolutamente genuina.

In effetti, l’entusiasmo della Roberts era così genuino durante queste scene che spesso guidava così veloce che le troupe avevano difficoltà a starle dietro. Non sorprende che la Roberts abbia dichiarato che queste sono state alcune delle sue scene preferite da girare.

La gag del fazzoletto non era programmata

In Pretty Woman c’è una buona dose di improvvisazione e di ad-libbing, compresa la scena in cui Vivian si soffia rumorosamente il naso in un fazzoletto. Nella scena, l’irascibile direttore dell’hotel all’inizio la perseguita per sapere cosa ci fa nel suo albergo, ma quando lei inizia ad agitarsi, lui cede e le porge il suo fazzoletto, che lei sporca prontamente in modo comico.

Questa gag non era prevista dal copione, ma è stata una cosa che la Roberts ha fatto sul momento. Era preoccupata che la gag venisse inserita nel film finito, perché non la riteneva particolarmente divertente, ma alla fine ha portato un po’ di necessaria leggerezza in una scena tesa.

Il bagnoschiuma ha tolto tutto il colore ai capelli della Roberts

Nel film, Vivian ha i capelli biondi tagliati corti quando Edward la incontra inizialmente, ma in seguito si scopre che indossava una parrucca e che i suoi capelli reali sono lunghi e vivacemente rossi. In realtà, i capelli della Roberts sono scuri e sono stati tinti di rosso per il film. Questo è diventato un problema durante la famosa scena del bagno con le bolle.

Per far sì che la vasca da bagno trabocchi di bolle, è stato necessario riempirla con un’enorme quantità di detersivo. Il detersivo è risultato così forte da togliere il colore ai capelli della Roberts. La troupe ha dovuto fare una sessione di tintura d’emergenza a tarda notte per riportare i capelli al colore rosso che ha il suo personaggio nel film.

L’intera troupe ha fatto uno scherzo alla Roberts durante la scena della vasca da bagno

Durante le riprese della memorabile scena in cui Vivian è immersa in un bagno di schiuma e canta a squarciagola con il suo walkman, la troupe decise di fare un elaborato scherzo a Julia Roberts. Nel film, Vivian si immerge completamente sott’acqua e risale per accettare l’offerta di Edward di rimanere con lui per una settimana.

Durante una ripresa della scena, dopo che la Roberts si è completamente immersa, Richard Gere e l’intera troupe sono usciti dalla stanza mentre lei era sott’acqua. Quando lei tornò a galla, il set era completamente vuoto. Il filmato dello scherzo e la reazione della Roberts sono disponibili su YouTube.

Il cast e la troupe giurarono di non fare mai un sequel di Pretty Woman

Pretty Woman è stato un successo di botteghino e un vero e proprio fenomeno culturale, quindi si presume che un sequel sarebbe stato autorizzato quasi immediatamente. Ovviamente non è stato così, perché 30 anni dopo non c’è nessun Pretty Woman 2 in vista.

Ebbene, a quanto pare, Richard Gere, Julia Roberts e il regista Garry Marshall avevano giurato di non realizzare un sequel a meno che non fossero coinvolti tutti e tre. Considerando che Marshall è recentemente scomparso, sembra piuttosto improbabile che un sequel venga realizzato. Tuttavia, la squadra si è riunita per il film Runaway Bride del 1999.

Uno dei momenti iconici del film è stato improvvisato

Il classico momento in cui Edward regala a Vivian una splendida collana, per poi chiudere scherzosamente il portagioie mentre lei la prende, è uno dei momenti più memorabili di Pretty Woman. Il momento è stato molto presente nel marketing del film ed è stato parodiato all’infinito in programmi come Family Guy.

Tuttavia, Edward che chiude di scatto il portagioie non era previsto dal copione. Avevano fatto alcune riprese in cui Gere presentava semplicemente la collana alla Roberts, ma Marshall pensava che fosse noioso. Così ha preso da parte Gere e gli ha detto di far scattare la scatola quando la Roberts prendeva la collana. La reazione della Roberts nel film è genuina al 100%.

Il film è musicato da Richard Gere

Il film contiene una serie di canzoni memorabili, tra cui la hit di Elvis Costello “O, Pretty Woman” che ha ispirato il titolo del film. Ma anche la star Richard Gere ha contribuito alla colonna sonora, con un brano musicale composto da lui stesso.

La scena in cui vediamo Edward suonare il pianoforte è stata interpretata da Gere. La canzone che sta suonando è un brano che aveva scritto personalmente. È possibile che non ci abbia nemmeno pensato e che abbia iniziato a suonare la canzone a memoria muscolare quando si è seduto dietro al pianoforte.

La famosa collana era accompagnata da una guardia armata

L’incredibile collana che Edward regala a Vivian perché la indossi all’opera è in realtà estremamente preziosa nella vita reale. Vale un quarto di milione di dollari e i produttori hanno dovuto accettare alcune richieste molto rigide e specifiche per poterla utilizzare nel film.

Il budget per l’intero film era di soli 14 milioni di dollari, quindi non avevano intenzione di acquistare un pezzo così costoso. Fortunatamente, una gioielleria era disposta a prestare la collana per le riprese, a condizione che fosse sempre presente una guardia armata. Proprio così: in ogni scena in cui si vede Vivian indossare la collana, c’è una guardia armata in piedi appena fuori dalla macchina da presa.

La Roberts era molto ansiosa di girare una scena d’amore

Pretty Woman è una commedia romantica vietata ai minori con protagoniste due attraenti star del cinema, quindi è ovvio che ci sarà una scena d’amore. Tuttavia, quando è arrivato il momento di girare la sequenza intima tra Vivian ed Edward, Julia Roberts era incredibilmente nervosa.

Infatti, era così ansiosa per la scena d’amore tra lei e la sua star Richard Gere che le è scoppiata l’orticaria. Garry Marshall è salito sul letto con le due star per cercare di aiutarla a sentirsi più a suo agio e le è stata data una lozione alla calamina per alleviare la sua pelle irritata.

Una mega star degli anni ’80 doveva originariamente interpretare Vivian

Julia Roberts fu l’ultima scelta di Garry Marshall per il ruolo principale di Vivian. Inizialmente, la parte era stata offerta a Molly Ringwald. La Ringwald aveva ottenuto una serie di successi negli anni ’80, come Pretty in Pink e Sixteen Candles, ed era considerata una star di successo per il ruolo di Pretty Woman.

Tuttavia, la Ringwald rifiutò il ruolo. Non le piaceva il contenuto del film e non si sentiva a suo agio nel ruolo di una prostituta. In seguito si è pentita più volte. A sua discolpa, è probabile che abbia rifiutato il ruolo molto più cupo del film originale 3.000 dollari, perché il film è stato cambiato in Pretty Woman solo dopo che la Roberts è stata scritturata.

Julia Roberts non appare nella locandina del film

La locandina di Pretty Woman è iconica quasi quanto il film stesso. Ma la storia che c’è dietro è sorprendentemente bizzarra, a cominciare dal fatto che la star del film, Julia Roberts, in realtà non vi compare affatto. Pazzesco, vero? Continua a leggere.

In quello che potrebbe essere considerato un fallimento di Photoshop se non fosse stato creato anni prima che il programma Photoshop esistesse, la donna in posa nel poster è in realtà la controfigura della Roberts, con la testa della Roberts sovrapposta al suo corpo. Inoltre, i capelli di Richard Gere sono quasi neri, nonostante la sua chioma sia quasi interamente grigio-argento nel film.

La Roberts è stata sottoposta a un provino con 10 attori diversi

La ricerca dell’attore giusto per interpretare il ricco playboy Edward è stata una sfida altrettanto ardua che trovare la giusta Vivian. La Roberts ha infatti fatto un provino con 10 attori diversi per vedere quale condividesse la giusta chimica con l’attrice protagonista.

È chiaro che i produttori e il regista Garry Marshall non avevano un’idea molto chiara di ciò che volevano in Edward: l’elenco degli attori invitati ai provini comprendeva Charles Grodin, noto per la sua interpretazione di intellettuali sarcastici, e il famoso e intenso Al Pacino. Alla fine il ruolo andò al gentile ma sofisticato Richard Gere.

Due grandi case automobilistiche si sono rifiutate di inserire le loro auto nel film

Nel film, Edward è un playboy che vive una vita costosa ma emotivamente insoddisfacente, quindi ovviamente doveva avere un’auto sportiva appariscente. In origine, i registi avevano previsto che Edward girasse per Los Angeles a bordo di una Porsche o di una Ferrari, ma si sono imbattuti in problemi inaspettati.

Sia la Porsche che la Ferrari hanno rifiutato di far apparire le loro auto in Pretty Woman, perché non volevano che fossero associate alla prostituzione, il che fa pensare che non sappiano come vengono usate le loro auto nella vita reale. Tuttavia, Lotus è stata più che felice di far apparire la sua Esprit nel film come carrozza preferita di Edward, e le vendite di questo modello sono triplicate dopo il successo del film.

Sono state girate anche alcune scene molto più cupe

Ci sono alcune scene eliminate che riflettono il tono più cupo della sceneggiatura originale, tra cui una scena in cui Vivian viene affrontata da spacciatori di droga e deve essere salvata da Edward. Vivian aveva anche un vocabolario molto più colorito nella versione originale.

Ad esempio, Vivian inizialmente ringrazia Edward per averla salvata con la seguente citazione: “Ho picchiato a sangue un pappone che ha cercato di costringermi a entrare nella sua scuderia. Potrei spaccare il culo anche a te! Mi sono quasi messa a urlare al ristorante, tanto ero arrabbiata”. È difficile immaginare che la fidanzata d’America faccia queste battute.

L’Ambassador Hotel offre un’esperienza da “Pretty Woman”.

L’hotel del film dovrebbe essere il Beverly Wilshire, ma in realtà è stato girato all’Ambassador Hotel di Los Angeles. Mentre l’Ambassador è stato demolito, il Beverly Wilshire offre un’esperienza “Pretty Woman”, se avete 1.000 dollari da spendere. Cosa comporta questa esperienza?

Secondo il sito web dell’hotel, sarete sottoposti a una terapia di vendita al dettaglio con un personal stylist e un consulente di guardaroba, e sarete accompagnati in giro per Rodeo a bordo di una Mercedes-Benz. La suite VIP vi aspetta, ma non dimenticate il massaggio di coppia, i piatti fuori menu preparati dallo chef esecutivo e un bagno disegnato a mano con bolle di aromaterapia. In pratica, 1.000 dollari per fingere di essere una prostituta fortunata per un giorno, senza nemmeno il piacere di vestire i dipendenti della boutique che lavorano su commissione. Come direbbe Vivian: “Grande errore! Enorme!”

A diversi attori è stato offerto il ruolo di Edward

C’era una lunga fila di attori davanti a Richard Gere per Pretty Woman. Ad Albert Brooks e Sylvester Stallone fu offerto il ruolo di Edward, ma entrambe le star rifiutarono. Marshall prese in considerazione anche Daniel Day-Lewis, Kevin Kline e Denzel Washington. Anche John Travolta fece un’audizione e Christopher Reeve si spinse fino alla lettura di un tavolo.

A quanto pare, la Roberts non era disponibile a fare la lettura con Reeve e un direttore del casting ha letto la sua parte al suo posto. A quanto pare, il regista ha fatto così male che Reeve si è arrabbiato, ha strappato il copione e se n’è andato infuriato. Un gioco divertente da fare qualche volta: provate a immaginare quale scena Reeve abbia fatto il provino e quanto possa essere stato cattivo il direttore del casting per farlo arrabbiare così tanto.

Gere si è rotto un dente durante le riprese

Nella scena in cui Edward sorprende Stuckey mentre cerca di aggredire Vivian, lo licenzia e lo butta fuori, Gere si è effettivamente rotto la corona di un molare durante la scena. Se guardate, potete vederlo muovere la lingua in bocca per ispezionare il danno.

Non sarebbe stata l’ultima volta che Gere si sarebbe rifiutato di lasciare che un infortunio fermasse la produzione. Nel 2006, mentre interpretava un reporter nel film The Hunting Party, Gere si ruppe una costola sul set e dovette essere trasportato d’urgenza in un ospedale croato. Nonostante il dolore, si è subito riunito al cast per girare il resto del film, un vero peccato perché alla fine il film è stato un fiasco.

I produttori erano preoccupati per l’accento della Roberts

Julia Roberts è cresciuta in Georgia e, quando ha iniziato a recitare, il suo accento del sud era leggermente più evidente. Quando sono iniziate le riprese di Pretty Woman, i produttori erano preoccupati che l’accento della Roberts potesse sfuggire mentre pronunciava le battute.

I registi hanno trovato un modo creativo per coprirsi le spalle nel caso in cui fosse emerso un po’ del twang della Roberts. È stata aggiunta rapidamente una linea di dialogo in cui Vivian spiega di essere cresciuta in Georgia, come la stessa Roberts. In questo modo, qualsiasi strascico di sudismo che si fosse intrufolato sarebbe stato considerato conforme al personaggio.

Per la parte di Vivian sono state prese in considerazione diverse attrici di grande nome.

Julia Roberts affrontò un’enorme battaglia nel tentativo di ottenere la parte di Vivian in 3.000 dollari. Quando finalmente ottenne il ruolo, il progetto passò di mano e finì alla Disney, che fece rielaborare la sceneggiatura in Pretty Woman e offrì il ruolo principale a Meg Ryan. All’epoca la Ryan era una stella nascente, ma rifiutò.

Ryan e Roberts non erano le uniche attrici presto famose in lizza. Sia Jennifer Connelly che Winona Ryder fecero il provino per Vivian, ma Garry Marshall le rifiutò entrambe perché le riteneva troppo giovani. All’epoca, la Ryder aveva 18 anni, mentre la Connelly ne aveva 19. Quando la Roberts ottenne la parte, aveva solo 21 anni.

Pretty Woman è stato il primo ruolo di una grande star dei “Simpson”.

Hank Azaria appare brevemente nel ruolo di un detective che indaga sul corpo di una prostituta morta trovata nel cassonetto. (Si tratta del suo primo ruolo da attore in un film, ed è un ruolo infausto: il suo nome nella sceneggiatura è letteralmente Detective, e la sua unica motivazione è “impedire ai turisti di fotografare un cadavere nella spazzatura”.

Ironia della sorte, Azaria sarebbe diventato uno dei doppiatori più famosi dei nostri tempi per il suo lavoro nei Simpson, dove interpreta, tra i tanti personaggi, l’imbranato capo della polizia Wiggum, che ha fatto la sua prima apparizione nell’episodio “L’Odissea di Homer” nel 1990… lo stesso anno di Pretty Woman.

Pretty Woman è stato adattato in un musical teatrale

Un adattamento teatrale del musical Pretty Woman ha aperto a Broadway nel 2018 con le musiche di Bryan Adams e Jim Vallance, che ha scritto i testi di molte delle canzoni di successo di Adams, tra cui “Summer of ’69”. All’inizio sembrava un successo teatrale, battendo i record di incassi del Nederlander Theater prima della sua apertura ufficiale. Poi sono arrivate le recensioni.

Alcuni critici hanno lodato le interpretazioni dei protagonisti Samantha Barks e Andy Karl e del cast di supporto, ma molti hanno trovato le canzoni smielate e il messaggio retrogrado. “È chiaro che il team creativo, composto da soli uomini, non ha analizzato la storia”, ha scritto Michael Schulman sul New Yorker, “al di là della vendita di magliette che abbinano il titolo a frasi come ‘Funny Woman’ e ‘Strong Woman'”.

Richard Gere è stato difficile da conquistare

Richard Gere non era molto colpito dal ruolo di Edward e non immaginava che il film avrebbe avuto un tale successo mondiale. In un’intervista ha dichiarato: “Come si fa a saperlo? Era un copione sciocco e quando mi è stato proposto, la parte era un vestito. Era come mettere qualcuno nel costume, in pratica”. Sono contento che nessuno gli abbia mai chiesto di fare Batman.

Bisogna ricordare che il ruolo di spicco di Gere è stato American Gigolo, in cui ha vestito i panni dell’affascinante prostituta di Los Angeles e che lo ha trasformato in un sex symbol. Poi è arrivato Ufficiale e gentiluomo, che ha ottenuto sei nomination agli Oscar. Gere potrebbe essersi sentito troppo qualificato per interpretare il ruolo di un uomo onesto rispetto all’effervescente Vivian di Robert in una commedia romantica, anche se dubitiamo che oggi abbia dei rimpianti.

La Disney chiese di cambiare il film

L’allora presidente della Disney, Jeffrey Katzenberg, chiese che il film fosse riscritto come una favola moderna piuttosto che come il racconto cupo e ammonitore che lo sceneggiatore J.F. Lawton aveva originariamente previsto. Il film fu riscritto e distribuito sotto la Touchstone Pictures, l’etichetta Disney dedicata agli adulti. Il titolo fu cambiato da 3.000 dollari, perché la Disney pensava che sembrasse un film di fantascienza.

Per quanto riguarda Lawton, Pretty Woman ha segnato la sua prima e ultima incursione nel mondo delle commedie romantiche. Il suo primo lungometraggio, Cannibal Women in the Avocado Jungle of Death, era più emblematico dei film che avrebbe scritto in seguito: Under Siege, Le avventure di Fartman di Howard Stern e Blankman, un supereroe di Damon Wayans, tra gli altri.

A Werner Herzog fu offerta la possibilità di dirigere

Quando il film era ancora un dramma a tinte fosche, Richard Gere era stato scritturato e Diane Lane era vicina al ruolo di Vivian, arrivando fino alla prova dei costumi. Pare che in quel periodo Werner Herzog, leggendario regista di film che non sono commedie romantiche, sia stato contattato e gli sia stato chiesto di dirigere il film. Werner Herzog rifiutò, secondo un’intervista rilasciata nel 2009.

Pare che non siano stati i produttori, ma Gere stesso a chiedere personalmente al regista di Fitzcarraldo di partecipare al film. Ancora oggi, Gere considera Herzog un amico e un’ispirazione, il che spiega molto bene i temi di fondo di Runaway Bride, ovvero l’oscurità, la perdita e la futilità della ricerca di un significato in un mondo di caos.

La Roberts ha trascorso una settimana in una clinica gratuita per studiare il suo ruolo

La Roberts ha trascorso diversi giorni di volontariato in una clinica gratuita di Los Angeles per prepararsi al suo ruolo. La moglie del regista Gary Marshall lavorava lì come infermiera; ironia della sorte, il marito non ha mai messo piede lì dentro. Barbara Marshall disse in seguito: “Garry non veniva mai a trovarmi in clinica, perché era ipocondriaco e aveva paura di ammalarsi. Ma mi chiese se Julia poteva venire a parlare con alcuni pazienti”.

Inizialmente preoccupato di come l’attrice si sarebbe inserita tra i pazienti, Marshall ha pagato due clienti abituali della clinica 35 dollari per passare del tempo con la Roberts. Ma non doveva preoccuparsi: Venti minuti dopo averli incontrati, la Roberts ha lasciato la clinica per portarli a fare un giro in macchina.