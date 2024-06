The Acolyte: la showrunner risponde alle affermazioni sulle “streghe lesbiche”

Leslye Headland ha iniziato a lavorare a The Acolyte nel 2019 e, con i primi quattro episodi della serie ora su Disney+… beh, probabilmente non è andata come la showrunner sperava.

Se per la Headland prendere in mano il proprio progetto su Star Wars rimane un sogno che si realizza, i fan insoddisfatti lo hanno trasformato in un incubo con un grande afflusso di recensioni negative (che secondo alcuni potrebbero essere un segno di review-bombing). Poi, ci sono le critiche su piccole decisioni creative che sono state trasformate in problemi molto grandi.

Ciononostante, le recensioni della critica e i numeri degli spettatori suggeriscono che The Acolyte ( la nostra recensione) è un successo.

Le sue presunte tematiche LGBTQ+ sono state un problema per alcuni, così come il fatto che Headland sia gay. La protagonista della serie, Amandla Stenberg, è gay e non binaria, mentre l’attore di Yord Fandar Charlie Barnett è anch’egli gay. Infine, Rebecca Henderson, che interpreta il Maestro Jedi Vernestra Rwoh, è sposata con Headland.

Poco prima del lancio di The Acolyte , i commenti di Headland e Stenberg sul fatto che questo sia lo Star Wars “più gay” sono diventati rapidamente virali e hanno attirato le critiche di alcuni.

Parlando con The Hollywood Reporter, Headland ha dichiarato: “Sono rimasto sorpreso dalla domanda. Io e Amandla siamo scoppiate a ridere perché è la nostra reazione immediata a questa domanda, ma ad essere sincera, non so cosa significhi il termine ‘gay’ in questo senso. Non credo di aver creato contenuti queer, con la Q maiuscola“.

“Onestamente, mi rattrista il fatto che le persone pensino che se qualcosa fosse gay, sarebbe un male”, ha aggiunto la Headland parlando del contraccolpo. “Mi rattrista il fatto che un gruppo di persone su Internet voglia in qualche modo smantellare quello che considero il pezzo d’arte più importante che abbia mai realizzato“.

Un altro grande punto di discussione è stata l’introduzione di Madre Aniseya (Jodie Turner-Smith) e Madre Koril (Margarita Levieva) nel terzo episodio di The Acolyte, le leader di una congrega che sono state definite “streghe lesbiche“. Non è una valutazione che Headland condivide necessariamente.

Sulle streghe della forza di The Acolyte

“Sono in una società matriarcale. Come donna gay, sapevo che si sarebbe letto che la loro sessualità è queer, ma non ci sono nemmeno uomini nella loro comunità”, ha spiegato. “Quindi una vicinanza tra loro due sarebbe stata naturale. Sembrava un’idea dettata dalla trama. Direi che è davvero riduttivo chiamarle lesbiche. Penso che significhi che non si sta prestando attenzione a questa storia“.

“Sono orgogliosa di essere una donna gay che ha compiuto questa impresa, e certamente, se il mio contenuto viene definito queer, non voglio disconoscere qualsiasi queerness sia presente nello show”, ha osservato la Headland, chiarendo di non voler sminuire il modo in cui coloro che si sentono rappresentati vedono quelle scene. “Sono orgogliosa di creare qualcosa che ispiri le persone queer”.

I primi quattro episodi di The Acolyte sono ora in streaming su Disney+.