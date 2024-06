Avengers 5: un aggiornamento entusiasmante da parte di Benedict Cumberbatch

Una delle più grandi star rimaste nel MCU nell’era post-Endgame ha appena fornito un nuovo succoso aggiornamento sul prossimo grande film del team-up. Mentre parlava con Netflix e ripercorreva tutti i ruoli che ha interpretato nella sua carriera, Benedict Cumberbatch ha fornito anche un’interessante informazione su Avengers 5.

Quando Benedict Cumberbatch è arrivato al punto della sua carriera in cui è stato scritturato per il ruolo di Doctor Strange, ha ricordato come inizialmente abbia dovuto rifiutare il ruolo a causa di conflitti di programmazione, ma che alla fine fortunatamente è andato tutto bene perché la Marvel voleva così tanto che interpretasse Stephen Strange che era disposta a lavorare intorno ai suoi impegni. Ripensando al passato e al futuro di Doctor Strange, Benedict Cumberbatch ha detto: “Non è un caso che il ruolo di Stephen Strange sia stato rifiutato a causa di conflitti di programmazione:

“È stato un bel rapporto con [la Marvel] da quando [sono stato scritturato]. Non vedo l’ora che arrivi Avengers [5] l’anno prossimo, che sta preparando una tempesta”.

A differenza dei fan dell’MCU, sembra che Benedict Cumberbatch abbia un’idea di come sarà Avengers 5. Gli aggiornamenti sullo sviluppo del film sono stati un po’ oscuri da quando la Marvel ha licenziato Jonathan Majors, che avrebbe dovuto dirigere il film (Avengers: Kang Dynasty) nel ruolo di Kang.

Al momento non si sa se i Marvel Studios decideranno di mantenere il ruolo di Kang attraverso un recast o se si muoveranno in una direzione diversa con un nuovo cattivo, ma qualunque cosa accada, è chiaro che prenderà il via nel 2025. Nonostante le procedure di segretezza della Marvel, recentemente descritte da Julia Louis-Dreyfus, è possibile che, con l’avvicinarsi della produzione, emergano ulteriori informazioni sui potenziali dettagli della trama e sul casting.

Chi dirigerà Avengers 5?

Con l’inizio delle riprese di Avengers 5 previsto per l’anno prossimo, secondo Benedict Cumberbatch, il film avrà bisogno di un regista al più presto, e recenti notizie hanno rivelato che la Marvel ha messo gli occhi su qualcuno. Il regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Daniel Destin Cretton, era stato inizialmente designato per la regia, ma si è tirato indietro l’anno scorso.

Recentemente è emerso online che la Marvel era interessata al regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy per la regia di Avengers 5, e gli ha persino offerto il lavoro all’inizio dell’anno, che ha dovuto rifiutare a causa di conflitti di programmazione. Tuttavia, la Marvel ha lasciato l’offerta sul tavolo e se Deadpool & Wolverine sarà il successo finanziario che si prospetta, è probabile che Levy finisca sulla sedia del regista di Avengers 5, mentre altri conflitti passeranno in secondo piano. L’uscita di Avengers 5 è prevista tra meno di due anni, il 1° maggio 2026. Restate sintonizzati su Cinefilos per futuri aggiornamenti.