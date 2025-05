The Boys: lo showrunner anticipa i “colpi di scena emotivi” di Patriota e Soldatino nella quinta stagione

Eric Kripke anticipa le intense emozioni che ci aspettano nella quinta stagione di The Boys. Kripke è lo showrunner della serie Prime Video, basata sulla serie di fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson. La serie è iniziata nel 2019 e ha già quattro stagioni complete e una stagione di uno spin-off intitolato Gen V. The Boys – stagione 5 è attualmente in fase di sviluppo e vedrà il ritorno del popolare personaggio Soldatino, anticipato alla fine della quarta stagione. Il cast della serie include anche Anthony Starr, Jack Quaid, Karl Urban, Erin Moriarty e Laz Alonso.

In un’intervista con TV Insider, Kripke parla degli archi narrativi dei personaggi nella quinta stagione di The Boys. Analizzando il rapporto tra Patriota e Solider Boy, anticipa molti “colpi di scena emotivi”.

Kripke spiega che Homeland “vuole solo qualcuno che lo ami”. Dice che questo rapporto si estende a Solider Boy, di cui Patriota vuole essere orgoglioso. Spiega che la quinta stagione “giocherà su questo rapporto padre-figlio tra i due personaggi”. Ecco la citazione completa di Kripke:

Il fatto è che Patriota – ne parlavo proprio ieri con Antony – è in realtà piuttosto tragico, ma alla fine vuole solo qualcuno che lo ami. Cerca di accumulare tutto questo potere solo perché qualcuno, da qualche parte, lo ami, ma tutti hanno paura di lui a causa del suo potere. E penso che lo stesso valga per Soldatino… [Patriota] vuole solo un padre che lo ami e sia orgoglioso di lui.

Senza spoilerare nulla della quinta stagione, direi che, dato che la rivelazione che Soldatino era suo padre è arrivata così tardi nella terza stagione, non abbiamo mai avuto davvero la possibilità di interpretarla, ma interpretare questa relazione padre-figlio tra i due personaggi offre molto materiale da sfruttare e molti colpi di scena emotivi. Quindi nella quinta stagione potremo approfondire questo aspetto, ed è stato fantastico vedere questi due attori interagire nei giornalieri.

Cosa significa questo per la quinta stagione di The Boys

Patriota è disperatamente alla ricerca di amore in molti scenari

Come spiega Kripke nella sua citazione, Soldatino viene rivelato essere il padre di Patriota nella terza stagione di The Boys. Alla fine di quella stagione, Soldatino sembra esplodere e morire, annullando le possibilità che il personaggio di Starr sviluppi un profondo legame padre-figlio. Non viene rivelato fino alla fine della quarta stagione di The Boys che Soldatino è vivo e in coma criogenico. Patriota lo scopre durante la scena chiave, ma le conseguenze di questa rivelazione saranno esplorate a fondo nella quinta stagione.

L’idea che Patriota “vuole solo qualcuno che lo ami” è presente in tutta la serie fino ad ora. Il personaggio ha un’ossessione per il latte materno, che potrebbe riflettere un desiderio ancora esistente di amore materno che non ha provato durante la sua infanzia. Questo si riflette su tutte le relazioni sentimentali che ha nella serie, che mostrano tutte una sorta di disperazione da parte del personaggio. Sembra che The Boys stagione 5 si concentrerà sulla relazione con Solider Boy per riflettere questo aspetto del suo personaggio.