Suits L.A. cancellato dalla NBC dopo una sola stagione

L’esperienza di Stephen Amell alla guida di Suits LA sta per concludersi dopo una sola stagione. Secondo spin-off della serie originale Suits, lo show con Amell seguiva le vicende dell’avvocato specializzato in diritto dello spettacolo Ted Black e del suo studio legale Black Lane con sede a Los Angeles. Sviluppata sulla scia di un aumento senza precedenti degli ascolti di Suits sui servizi di streaming nel 2023, l’ultima serie spin-off del franchise ha debuttato nel febbraio di quest’anno con la partecipazione di diversi membri del cast originale, tra cui Gabriel Macht, interprete di Harvey Specter.

Secondo Deadline, la NBC ha ufficialmente cancellato Suits LA dopo una sola stagione. Nonostante il notevole interesse per il progetto grazie alla rinascita dello show originale in streaming, gli ascolti della serie sarebbero rimasti costantemente appena sopra il milione in Live+Same Day, dopo il debutto che aveva attirato 2,6 milioni di spettatori. Questa ultima cancellazione coincide anche con la decisione della NBC di chiudere altri show, tra cui The Irrational, Found, Night Court e Lopez vs Lopez.

Cosa significa questa notizia per il franchise di Suits

Anche il primo spin-off del franchise non è riuscito ad attirare il pubblico

Con l’originale Suits che ha registrato un record di 57,7 miliardi di minuti di visualizzazioni in streaming nel 2023, quattro anni dopo la fine della serie, questa ultima notizia sarà probabilmente una delusione amara per coloro che desideravano vedere altri episodi dell’esclusivo legal drama del showrunner Aaron Korsh.

Tuttavia, non è la prima volta che uno spin-off del franchise non riesce a catturare la stessa attenzione diffusa della serie originale, con Pearson del 2019 annullato dopo una sola stagione.

Sebbene Korsh e la NBC sembrassero aver investito molto per ricollegare la nuova serie all’originale, riportando nel cast Suits i membri Macht, Rick Hoffman e David Costabile nei panni dei rispettivi personaggi, gli scarsi risultati ottenuti dalla serie suggeriscono che il nuovo spin-off non sia mai riuscito a riconquistare lo stesso fascino diffuso. Al contrario, Suits LA sembra ora destinato a unirsi a Pearson come altro tentativo fallito di sfruttare la popolarità dell’originale, nonostante i suoi sforzi concertati per reintrodurre molti dei suoi personaggi più amati.