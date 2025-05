Highlander: il reboot con Henry Cavill riceve un importante aggiornamento dal regista

I piani a lungo meditati per il prossimo reboot di Highlander con Henry Cavill hanno compiuto un altro importante passo avanti. Basato sul film cult del 1986, che ha dato vita a una lunga serie di franchise, il progetto di un reboot della saga è in cantiere dal 2008. Con il nuovo film Highlander diretto dal regista di John Wick Chad Stahelski, recenti notizie suggeriscono che la United Artists di Amazon MGM Studios abbia cercato di acquistare i diritti completi del franchise dalla Lionsgate, una mossa che potrebbe potenzialmente portare anche a una serie televisiva spin-off.

In un’intervista a Collider, Stahelski ha rivelato quando i fan potranno finalmente vedere il nuovo film di Highlander arrivare nelle sale. Ha suggerito che i piani sono attualmente in corso e che le prossime 24 ore saranno decisive per determinare se le riprese inizieranno a settembre di quest’anno. Se approvato, il regista ha detto che è probabile che il film di Cavill arriverà nel 2027 o nel 2028. Ecco i suoi commenti:

Se tutto andrà bene nelle prossime 24 ore, inizieremo le riprese a settembre. E nel 2027 o 2028 potrete vedere Highlander.

Cosa significano questi commenti per il reboot di Highlander

Tra l’affetto duraturo dimostrato per il film originale e l’entusiasmo generato dal casting di Cavill nel ruolo del nuovo Connor MacLeod, pochi reboot sembrano aver suscitato lo stesso entusiasmo della versione di Stahelski del franchise Highlander. Con pochissime altre informazioni sul progetto oltre al protagonista e ai precedenti commenti di Stahelski secondo cui la colonna sonora originale dei Queen sarà in qualche modo coinvolta, la rivelazione che le riprese potrebbero essere solo una questione di mesi indica probabilmente che nelle prossime settimane potrebbero finalmente iniziare a essere rivelati nuovi dettagli sul cast.

Con diversi altri importanti film fantasy già in programma per il 2027, tra cui Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum e il film live-action The Legend of Zelda, determinare la finestra di uscita precisa potrebbe richiedere una pianificazione accurata al fine di massimizzare l’esposizione del film e i potenziali incassi al botteghino.

