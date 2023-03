- Pubblicità -

Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, sono ufficialmente iniziate le riprese di The Penguin, l’annunciata e attesa serie tv basata sul personaggio Oswald Cobblepot interpretato da Colin Farrell nel film acclamato da critica e pubblico del 2022 The Batman. Oggi arrivano foto e video dal set in cui possiamo vedere l’attore nei panni del noto criminale di Gotham City. Nonostante gli enormi cambiamenti apportati alla DCU da Warner Bros. Discovery e DC Studios, il franchise The Batman di Matt Reeves continuerà a vivere.



Da questi contenuti non apprendiamo molto dalla serie ma vediamo i primi look del Pinguino che indossaun blazer viola piuttosto sorprendente e sembra proprio un mafioso. L’aspetto di Colin Farrell rimane sempre quello visto nei film, con vistose protesi facciali che lo rendono irriconoscibile. Ambientata nel mondo di The Batman del 2022, la serie HBO Max si concentrerà sul passato di Oswald Cobblepot e mostrerà la sua ascesa al potere nello squallido ventre di Gotham piuttosto che ritrarlo come il boss affermato. Il personaggio ha una ricca storia di apparizioni dal vivo, poiché Danny DeVito ha interpretato il famoso Pinguino in Batman: Il ritorno di Tim Burton mentre Robin Lord Taylor lo ha interpretato nella precedente serie Gotham.

La serie tv The Penguin

The Penguin (titolo provvisorio) sarà interpretato anche da Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo e Deirdre O’Connell. Si ritiene che Millioti interpreti Sofia Falcone, ma non abbiamo ancora dettagli sugli altri ruoli. Lo spettacolo sarà composto da 8 episodi. Non è stata fissata alcuna data per la premiere, ma il sequel di The Batman è previsto per il 3 ottobre 2025, e la serie dovrebbe uscire prima del film.