The Penguin potrebbe aver posto le basi per il villain di The Batman – Parte II

Il dottor Julian Rush di Theo Rossi è uno dei personaggi secondari più intriganti di The Penguin; non è un personaggio molto equilibrato, nonostante la sua professione, e qualcuno con una strana e malsana infatuazione per la sua ex – e ora attuale – paziente, Sofia Falcone.

Rush è stato creato per questa serie e, contrariamente alle teorie online, non si è rivelato essere il dottor Hugo Strange. Tuttavia, sono emerse nuove prove che suggeriscono che avrebbe dovuto essere il dottor Jonathan Crane o almeno qualcuno con stretti legami con Spaventapasseri.

Nell’episodio 4 – “Cent’Anni” – si vedono sia la maschera di Spaventapasseri che il suo guanto siringa, su due supporti. Non c’erano nel secondo episodio e, come sottolinea l’occhio d’aquila di Reddit che lo ha notato, Sofia irrompe nel suo ufficio nell’episodio 4 senza preavviso (suggerendo che Julian non ha avuto il tempo di nasconderli).

Date le evidenti somiglianze tra Bliss e la droga della paura di Spaventapasseri, The Batman – Parte II potrebbe rivelare che Crane sta lavorando segretamente ad Arkham sotto il falso soprannome di “Julian Rush”? Non è certamente fuori dal regno delle possibilità.

In entrambi i casi, una nuova versione di Spaventapasseri sarebbe adatta per il film dati i problemi di droga a Gotham City. L’ultima volta che abbiamo visto il cattivo sul grande schermo è stato nella trilogia di Christopher Nolan, dove è stato interpretato da Cillian Murphy.

Il cast di The Penguin

Il cast di Penguin include Colin Farrell (Oz Cobblepot), Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) e Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

La serie è prodotta esecutivamente da Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, che scrive e funge da showrunner, Craig Zobel e Bill Carraro.

Basato sui personaggi creati per la DC da Bob Kane con Bill Finger, The Penguin è prodotto da Reeves’ 6th & Idaho Productions e Dylan Clark Productions in associazione con Warner Bros. Television, dove Reeves e 6th & Idaho hanno un accordo generale. Daniel Pipski è anche produttore esecutivo.

Tutti gli episodi di The Penguin sono ora in streaming su NOW.